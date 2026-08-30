La larga espera de 257 potosinos por un trasplante

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Hasta el 31 de diciembre de 2025, existen 257 pacientes originarios del estado de San Luis Potosí, incorporados a la lista nacional de espera para recibir un tejido, cuyo promedio para obtenerlo varía de 2.2 a 4 años, según el tipo de órgano requerido.

De ellos 166 se atienden en hospitales y centros hospitalarios públicos y privados de la entidad potosina, mientras que 91 reciben atención principalmente en los estados Jalisco y Ciudad de México.

Complementó que 141 son hombres (54.9 por ciento) y 116 son mujeres (45.1 por ciento). Además, 248 esperan una segunda oportunidad de vida de un donante muerto (96.5 por ciento) y nueve de donador vivo (3.5 por ciento).

Por tipo de órgano, 174 esperan un riñón (67.7 por ciento); 78 una córnea (30.4 por ciento); y cinco un hígado (1.9 por ciento.

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Sobresalió que el estado es un importador de procuraciones de córnea con un 72 por ciento del sector privado, sin embargo, más del 50 por ciento exporta riñones de potosinos se atienden fuera del estado, principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Jalisco.

Expuso que, en general el promedio nacional de espera es de 4.1 años, pero en San Luis Potosí para la córnea promedia de 2.2 a 2.8 años y en el caso de riñón, la expectativa es de 3.5 a 4 años.

Sobre los 166 residentes en el estado, 49 se atienden en el Hospital Lomas de San Luis Internacional, tres de riñón y 46 de córnea; 30 en la Beneficencia Española, 35 de riñón y una córnea; 29 en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto", 14 de riñón y 15 de córnea.

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Así como 16 en el Hospital General No. 50 del IMSS, 13 en Star Médica, cinco de riñón y 11 de córnea; 11 en el Hospital Ángeles, todos de riñón; seis en Láser San Luis, todos de córnea; cinco en Oftalmología Potosina, todos de córnea; y uno de riñón en el Hospital General de Soledad.