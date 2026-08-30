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Entregan pasteles con rostros de personas desaparecidas

Madres buscadoras realizarán marchas en Guanajuato para exigir búsqueda efectiva de sus familiares desaparecidos.

Por El Universal

Agosto 30, 2026 11:17 a.m.
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Entregan pasteles con rostros de personas desaparecidas
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      En la conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el DIF municipal de Salamanca se presentó una muestra gastronómica de pasteles con fotografías de hombres y mujeres que son buscados por sus seres queridos. Las actividades fueron encabezadas por la presidenta del DIF municipal, Eugenia Martínez Carrillo, y el alcalde César Prieto.


      Sobre una base se exhibieron los pasteles con los rostros de las personas desaparecidas, y fueron donados a los asistentes.

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      Asimismo, con la presencia de familiares de personas desaparecidas realizaron la inauguración del Árbol de la Memoria en el jardín Xidoo.
      En el árbol colocaron prendas tejidas, algunas que representaban las herramientas de las buscadoras en campo, como palas.
      La presentación de las imágenes en el alimento generó criticas luego de que fueron subidas a las redes sociales. En el evento se ofreció servicio de buffete.
      El DIF municipal de Salamanca brinda apoyo económico o psicológico a 430 familias que buscan a sus seres queridos.
      Este domingo, colectivos de madres buscadoras marcharán en diversos municipios del estado en la lucha y exigencias al Estado para la búsqueda efectiva de sus hijos, hijas, hermanos, hermanas o esposos desaparecidos. En Celaya la movilización concluirá en el exterior de la Fiscalía General del Estado.

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