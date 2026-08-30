Popocatépetl registra notable incandescencia y columna de humo

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La tarde de este sábado el cráter del volcán Popocatépetl registró incandescencia, causando una columna de humo.

Mediante X, WebCamsMéxico compartió el momento en el que Don Goyo tuvo actividad, el cual fue captado por la cámara vista Tlamacas.

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"¡Impresionante actividad del volcán esta tarde! El Popocatépetl registra una notable incandescencia en el cráter, iluminando la columna de vapor y ceniza al caer la noche", comentó."Una postal imponente que nos recuerda su gran fuerza", agregó.De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), a las 11:00 horas del sábado, el volcán Popocatépetl registró 20 exhalaciones.Debido a lo anterior, el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2, en otras palabras, existe aumento de actividad, caída de fragmentos incandescentes y de ceniza en áreas cercanas.El Cenapred pide a las personas no acercarse Don Goyo, ni menos a su cráter, porque ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes.