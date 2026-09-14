Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Cristiano Ronaldo alzó la voz para condenar uno de los episodios más polémicos que ha vivido recientemente el futbol de Arabia Saudita. El astro portugués mostró su indignación después de que algunos aficionados protagonizaran actos ofensivos contra futbolistas durante un partido del campeonato local.

Cristiano Ronaldo condena insultos en Arabia Saudita

La molestia del capitán de la Selección de Portugal surgió luego de que su compatriota y amigo Rúben Neves fuera blanco de insultos y burlas relacionadas con el fallecimiento de Diogo Jota, una situación que generó una fuerte reacción dentro y fuera del terreno de juego.

A través de sus redes sociales, Ronaldo no ocultó su enojo y exigió medidas contundentes para evitar que este tipo de comportamientos vuelvan a repetirse en los estadios. El delantero consideró que las autoridades del futbol saudí deben identificar a los responsables y aplicar sanciones ejemplares.

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"Esto ya no es futbol y tiene que haber límites. A las personas que se comportan así no se les debería permitir volver a entrar en un estadio jamás. La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento por parte de los aficionados", escribió el atacante portugués.

Autoridades investigan incidentes y clubes lamentan hechos

De acuerdo con diversos reportes, las autoridades ya trabajan en la investigación de los hechos para determinar responsabilidades y posibles castigos. Mientras tanto, tanto Al-Hilal como Al-Taawoun lamentaron lo ocurrido en un incidente que ha generado un amplio debate sobre la conducta de los aficionados y la necesidad de reforzar las medidas de respeto dentro de los estadios.