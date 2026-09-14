logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita

Las autoridades saudíes investigan los hechos para aplicar sanciones a los responsables de los insultos.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 08:50 p.m.
A
Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Cristiano Ronaldo alzó la voz para condenar uno de los episodios más polémicos que ha vivido recientemente el futbol de Arabia Saudita. El astro portugués mostró su indignación después de que algunos aficionados protagonizaran actos ofensivos contra futbolistas durante un partido del campeonato local.

      Cristiano Ronaldo condena insultos en Arabia Saudita

      La molestia del capitán de la Selección de Portugal surgió luego de que su compatriota y amigo Rúben Neves fuera blanco de insultos y burlas relacionadas con el fallecimiento de Diogo Jota, una situación que generó una fuerte reacción dentro y fuera del terreno de juego.

      A través de sus redes sociales, Ronaldo no ocultó su enojo y exigió medidas contundentes para evitar que este tipo de comportamientos vuelvan a repetirse en los estadios. El delantero consideró que las autoridades del futbol saudí deben identificar a los responsables y aplicar sanciones ejemplares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Esto ya no es futbol y tiene que haber límites. A las personas que se comportan así no se les debería permitir volver a entrar en un estadio jamás. La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento por parte de los aficionados", escribió el atacante portugués.

      Autoridades investigan incidentes y clubes lamentan hechos

      De acuerdo con diversos reportes, las autoridades ya trabajan en la investigación de los hechos para determinar responsabilidades y posibles castigos. Mientras tanto, tanto Al-Hilal como Al-Taawoun lamentaron lo ocurrido en un incidente que ha generado un amplio debate sobre la conducta de los aficionados y la necesidad de reforzar las medidas de respeto dentro de los estadios.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita
      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita

      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Las autoridades saudíes investigan los hechos para aplicar sanciones a los responsables de los insultos.

      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España
      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España

      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España

      SLP

      AP

      Pilotos como Lando Norris destacaron la necesidad de cambios para favorecer los adelantamientos.

      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan
      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan

      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan

      SLP

      AP

      El entrenador prepara seis partidos de preparación para la Copa Asiática 2027.

      CNA investiga prácticas monopólicas en futbol mexicano
      CNA investiga prácticas monopólicas en futbol mexicano

      CNA investiga prácticas monopólicas en futbol mexicano

      SLP

      AP

      Clubes y jugadores de segunda división exigen reinstaurar el ascenso suspendido desde 2019.