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En flagrancia, sorprenden robando a tres policías

Agentes de la GCE sorprendieron a los oficiales capitalinos en la colonia Morales

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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En flagrancia, sorprenden robando a tres policías
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      Dos agentes de la Policía Municipal, así como un cadete de la misma corporación, fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Guardia Civil Estatal, cuando presuntamente cometían un robo dentro de una casa habitación en la colonia Morales; traían sus armas de cargo y en una camioneta ya tenían un lote de alhajas de bisutería que serían parte del botín.

      De acuerdo a información de la GCE, los hechos se registraron este domingo en un domicilio ubicado en la colonia Morales, luego de que agentes estatales atendieran un reporte sobre personas sospechosas en el sector.

      Al arribar localizaron una camioneta tipo SUV afuera de una casa en la cual había dos personas que, de acuerdo con los primeros datos, estaban vigilando para alertar sobre la presencia policial.

      Con autorización del propietario, los agentes estatales ingresaron al domicilio donde localizaron diversos indicios y detuvieron a una tercera persona antes de que pudiera escapar; asimismo, fueron recuperados objetos que presuntamente estarían relacionados con el robo.

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      Durante la intervención fueron detenidas Alexandra "N", de 24 años, y Claudia "N", de 20 años, ambas elementos en activo de la Policía Municipal de San Luis Potosí, así como Javier "N", de 28 años, quien se encuentra registrado como cadete de la misma corporación; se les aseguraron dos armas de fuego con sus respectivos cargadores abastecidos, que de acuerdo con los primeros datos, corresponderían a armas de cargo, además de un vehículo Nissan y un lote de piezas de bisutería y oro, presuntamente relacionados con el robo.

      Las tres personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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