Rebeldes hutíes toman islas estratégicas en Yemen y afectan rutas marítimas

Los rebeldes hutíes de Yemen se han apoderado de las islas estratégicas de Gran Hanish y Hanish Menor en el sur del mar Rojo, lo que refuerza la capacidad de los insurgentes respaldados por Irán para controlar una ruta marítima clave para el transporte de mercancías.

Rebeldes hutíes avanzan en el mar Rojo

Mientras tanto, las reparaciones de un crucial oleoducto saudí que fue alcanzado en un ataque la semana pasada podrían durar de tres a cinco semanas, dejándolo en gran medida fuera de servicio, dijeron dos funcionarios regionales.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio:

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Los hutíes ganan terreno mientras sube la presión sobre los precios del petróleo

Funcionarios hutíes anunciaron que tomaron el control de las dos islas el lunes, mientras las fuerzas del gobierno respaldadas por Arabia Saudí intentaban recuperar territorio tras los rápidos avances de los rebeldes en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa crucial de navegación al estrecho de Ormuz.

Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz —por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo— en los primeros días de la guerra. Desde entonces, los saudíes han utilizado el estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce fuera del mar Rojo, para exportar crudo.

El nuevo avance de los hutíes, tras la captura del puerto de Moca en el mar Rojo y de una isla estratégica la semana pasada, ejerce más presión sobre los envíos saudíes y, a su vez, sobre el suministro mundial de petróleo y los precios.

Esto podría darle a Irán una influencia adicional en su guerra con Estados Unidos.

Daños en infraestructura energética saudí

Un oleoducto saudí dañado tardará semanas en repararse

Arabia Saudí depende del oleoducto Este-Oeste para trasladar crudo desde los puertos del Golfo hasta los puertos de su costa occidental, en el mar Rojo. Desde allí puede cargarse en petroleros para su exportación.

Dos funcionarios informados sobre el asunto dijeron que reparar los daños de un ataque del 10 de septiembre podría llevar semanas, incluso en una importante instalación de bombeo.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios. Uno dijo que el oleoducto podría funcionar parcialmente mientras los equipos realizan las reparaciones.

China, un importante importador de petróleo de Oriente Medio, calificó los ataques hutíes contra la infraestructura energética saudí de “inaceptables” y afirmó estar “profundamente preocupada” por nuevas escaladas de los rebeldes.

Irán señala a Arabia Saudí por aplazamiento de reunión sobre el estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, sostuvo el lunes que Arabia Saudí había “exigido” que se cancelara “por el momento” una reunión que iba a reunir a Irán con otros países de la región sobre el estrecho de Ormuz.

Baghaei describió la reunión, que iba a ser organizada por Omán, como una “oportunidad adecuada” para restablecer la seguridad en la región.

El portavoz indicó que se ha finalizado un acuerdo entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz y que se anunciará más adelante.

Arabia Saudí había presentado enmiendas al acuerdo, aludiendo a preocupaciones de que pudiera tener implicaciones duraderas para el estrecho de Ormuz y afectar negativamente a otros países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, según un funcionario familiarizado con el asunto, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

Irán condena la decisión de Austria de negar visados a su jefe nuclear

Irán denunció el lunes la decisión de Austria de denegar visados al responsable nuclear iraní y a otros miembros de la delegación para la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, una medida que tachó de “completamente injustificada”.

Baghaei dijo que Teherán convocó al encargado de negocios austriaco, señalando que Austria estaba obligada, como país anfitrión, a expedir los visados.

El funcionario afirmó que países occidentales estaban negando a Irán la oportunidad de defenderse y acusó a Estados Unidos de presionar a Austria para denegar los visados.

La negativa forma parte de las sanciones de la ONU contra Irán, restablecidas el año pasado, que incluyen una prohibición de viaje para funcionarios iraníes.

Irán no cumple con sus obligaciones nucleares, dice EEUU

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, criticó el lunes el incumplimiento de Irán de cooperar con el organismo de control nuclear de la ONU.

Wright fue particularmente crítico con la negativa de Teherán a conceder a los inspectores de la ONU acceso a los sitios nucleares de Irán afectados por la guerra. Dijo que Irán había tenido “tiempo de sobra para abordar su negligencia atroz” respecto de sus obligaciones, “pero ese tiempo se acabó”.

Al hablar en la conferencia general del OIEA en Viena, Wright dijo que dar a Irán más tiempo “solo retrasa una rendición de cuentas largamente vencida”.

Acuerdo EEUU-Arabia Saudí contiene cláusulas “rigurosas” para evitar la proliferación

Wright dijo que salvaguardias adicionales incluidas en un acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudí contienen términos “absolutamente rigurosos” contra la proliferación. Dijo en la conferencia general del OIEA que el organismo nuclear de la ONU “formó parte de ello desde el principio”.

El acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí, firmado en julio, podría potencialmente proporcionar al reino la capacidad de enriquecer uranio para su programa nuclear civil.

Wright respondía a una pregunta de los medios sobre por qué Estados Unidos pidió a Irán que firmara un Protocolo Adicional y no a Arabia Saudí. El Protocolo Adicional es un acuerdo entre el OIEA y un país que otorga a los inspectores del organismo un mayor acceso a sitios nucleares .

Yemeníes huyen de sus hogares mientras los rebeldes avanzan

Casi 94.000 personas han huido de sus hogares en Yemen desde que los combates entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales se intensificaron este mes, informó el lunes la Organización Internacional para las Migraciones.

Las zonas más afectadas son Taiz y Lahj, donde 48.000 han sido desplazadas, dijo el organismo de la ONU, y añadió que más de 2.000 personas han huido cruzando el mar hacia Yibuti.

Alrededor de 200 escuelas han sido convertidas en refugios en el suroeste de Yemen para absorber una afluencia de familias, dijo el Comité Internacional de Rescate, un grupo de ayuda.

Crece el temor de que Yemen se esté acercando a un retorno a una guerra civil que mató a 150.000 personas antes de un alto el fuego en 2022. La Organización Mundial de la Salud dijo que más de 500 personas murieron en un periodo de una semana que terminó el sábado, un fuerte aumento.

Ataques israelíes en Gaza matan a 2

Ataques israelíes en Gaza el lunes mataron a dos personas e hirieron a varias más, dijeron funcionarios hospitalarios y el Ministerio de Salud.

Una persona murió en Ciudad de Gaza, mientras que la otra murió cuando un ataque alcanzó tiendas de campaña en Muwasi, según los hospitales Shifa y Nasser.

Los ataques también hirieron a personas en Zawaida, en el centro de Gaza, y Jan Yunis, en el sur, dijo el Ministerio de Salud. El ejército israelí confirmó los ataques y dijo que apuntaron contra milicianos.

Los combates más intensos entre Israel y Hamás han disminuido desde un alto el fuego en octubre pasado, pero el fuego israelí ha matado a más de 1.360 palestinos en Gaza, según funcionarios de salud en el territorio.

Grupo israelí acusa al gobierno de intentar poner fin a la “existencia palestina” en Cisjordania

El grupo de derechos humanos B’Tselem afirmó el lunes que Israel está llevando a cabo un proyecto sistemático y acelerado destinado a “desmantelar los cimientos de la existencia palestina” en Cisjordania.

El grupo formuló la acusación en un nuevo informe que sostiene que las acciones israelíes contra los palestinos en Cisjordania por parte de colonos y del ejército están diseñadas para socavar la vida colectiva palestina “mientras afianzan un sistema permanente de supremacía judía” en todo el territorio.

La violencia de los colonos en Cisjordania se ha disparado bajo el gobierno ultranacionalista del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Grupos de derechos afirman que el ejército con frecuencia ignora la violencia y que, cuando interviene, a menudo se centra en proteger a los colonos.

El informe de B’Tselem también sostiene que las acciones israelíes dependen en gran medida de la cooperación abierta entre las autoridades estatales y colonos armados que atacan comunidades palestinas, mientras el ejército o bien no logra impedir la violencia o, en algunos casos, participa en ella.

EEUU sanciona un banco de propiedad rusa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el lunes sanciones totales contra el VTB Bank —una de las mayores instituciones financieras de Rusia— como parte de sus esfuerzos por apuntar a los restantes salvavidas financieros de Irán.

Pero el impacto de las sanciones sigue sin estar claro, ya que el gobierno del presidente Joe Biden también había emitido amplias sanciones contra el banco estatal poco después de la invasión rusa de Ucrania.

Funcionarios estadounidenses ahora acusan a la institución de ayudar a la República Islámica a evadir sanciones al establecer relaciones de corresponsalía con bancos iraníes sancionados. Durante años, VTB Bank ha estado ampliando su presencia global, incluida la apertura de sucursales en China, India e Irán.