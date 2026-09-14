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Congreso presentará cargos contra la abogada N. Castillo

Presuntamente violentó a diputados y diputadas de varias fracciones

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Congreso presentará cargos contra la abogada N. Castillo
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      El Congreso anunció que emprenderá acciones legales por los presuntos actos violentos registrados el pasado viernes en el Recinto Legislativo, donde, de acuerdo con el Poder Legislativo, Natalia Castillo y sus acompañantes, habrían agredido física y verbalmente a diputadas y diputados de distintas fracciones, así como a la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

      Diputados condenan agresiones en LXIV Legislatura

      A través de un comunicado en el que describe que las diputadas y los diputados de la LXIV Legislatura condenan los hechos y señalan que las agresiones habrían ocurrido en el marco de un acto propagandístico con un supuesto fin electoral. "Los agresores, en repetidas ocasiones, invocaron a Gerardo Sánchez Zumaya en un acto propagandístico, quien busca ser candidato a la gubernatura del estado", se lee en el comunicado.

      Acciones legales y respeto institucional

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      Tras ello, el Legislativo argumentó que el respeto a las instituciones y al marco legal debe prevalecer para evitar nuevas agresiones. "Siempre debe imperar el respeto a la dignidad de las personas, evitando calificativos inapropiados y sin escudarse en el derecho a la libertad de expresión, mismo que se violenta cuando se trata de quienes no comparten ni sus conductas ni sus ideas", añaden.

      El Congreso informó que el área correspondiente del Legislativo iniciará las acciones legales pertinentes para sancionar los hechos y "evitar que vuelva a ponerse en riesgo la integridad física y moral de las personas que asisten al espacio tan emblemático e histórico como el Congreso del Estado".

      Castillo, es abogada e integrante de Voces Libres. Encabezó la oposición pública a la ya derogada "Ley Serrano". En los últimos meses, sus protestas han escalado al terreno político local.

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