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Difunden datos "hackeados" de la UASLP

Exponen expedientes académicos y personales de casi mil alumnos

Por Jaime Hernández

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Difunden datos "hackeados" de la UASLP
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      Datos presuntamente "hackeados" de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fueron filtrados públicamente por un pirata informático que se autonombra zfo$, alertó el especialista Víctor Ruiz.

      Alerta por filtración de datos en UASLP

      La UASLP ha reconocido que sus sistemas informáticos fueron intervenidos recientemente, pero no se puede precisar si la información que fue filtrada proviene de esa acción.

      En un mensaje en X, Víctor Ruiz detalla que el incidente involucraría datos de 940 estudiantes de la zona norte, así como 878 fotografías de estudiantes. La información presuntamente habría sido extraída de servidores de la institución.

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      Recomendaciones del especialista Víctor Ruiz

      Víctor Ruiz agrega que entre los datos están registros académicos y datos personales, que permitirían la identificación directa de los alumnos.

      El especialista informático, que difunde información de "hackeos" a instituciones públicas y empresas, recomendó que la UASLP determine el alcance de la información y adopte las medidas de contención de la fuga y de protección a los alumnos potencialmente expuestos.

      La información difundida no establece si los datos fueron ofrecidos en venta o circulan libremente en la red.

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