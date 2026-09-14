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Fallece mujer en accidente de moto en la ´57

El conductor de la unidad resultó herido; derraparon y chocaron contra un carro

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece mujer en accidente de moto en la ´57
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      Un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta sufrieron un trágico accidente en la carretera a México pasando el Eje 124, en donde derraparon y chocaron contra un automóvil, ella perdió la vida mientras que él resultó herido y fue llevado de emergencia a un hospital a recibir atención médica.

      El hecho tuvo cerca de las 22:30 horas del sábado, inicialmente la pareja se desplazaba a bordo de una motocicleta en dirección a Querétaro en la mencionada carretera.

      Al pasar el Eje 124, por la entrada a Villa de Pozos, el conductor de la moto perdió el control de la dirección y así derraparon por varios metros cayendo al asfalto y finalmente impactaron contra la parte posterior de un automóvil Volkswagen Derby color azul.

      A causa del percance la mujer presentó fuertes golpes en la cabeza que le provocaron fractura de cráneo y minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil de Pozos, quienes al revisarla determinaron que ya había perdido la vida; el hombre, por su parte, estaba lesionado y lo llevaron a un hospital a recibir atención.

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      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron a tomar conocimiento del accidente y el área fue acordonada para que se realizaran las diligencias legales.

      El cuerpo de la infortunada mujer fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales y tanto la motocicleta como el carro fueron remitidos a una pensión en tanto la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las diligencias.

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