logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detalla FGE investigación sobre muerte de universitario

La fiscal general señaló que no habría algún delito que perseguir

Por Rubén Pacheco

Septiembre 14, 2026 12:09 p.m.
A
Detalla FGE investigación sobre muerte de universitario
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Santiago González González, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), falleció porque se privó de la vida, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      El pasado martes 8 de septiembre, se dio a conocer preliminarmente que el joven subió a lo más alto del edificio T de dicha entidad académica, lugar desde donde se lanzó al vacío y falleció.

      En breve entrevista, la fiscal general se limitó a declarar que "todo parece indicar" que el muchacho se suicidó. Si bien no lo puntualizó, al tratarse de este tipo de muerte, significa que el Ministerio Público no tiene delito que perseguir.

      Aunque García Cázares aseveró que la Fiscalía emitió un comunicado de prensa al respecto, desde el día de los hechos hasta este momento, la institución no ha publicado ninguna información sobre el asunto que impactó a la comunidad universitaria.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Después de la muerte, la casa de estudios potosina precisó que la FGE sería la encargada de pronunciarse sobre el fallecimiento y determinar lo conducente en la carpeta de investigación abierta por el deceso violento.

      LEA TAMBIÉN

      Detectaron depresión o riesgo de autolesión en 33% de universitarios

      Desde 2025, un diagnóstico advirtió de algún nivel de ansiedad en el 56.8% de alumnos de la UASLP

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detalla FGE investigación sobre muerte de universitario
      Detalla FGE investigación sobre muerte de universitario

      Detalla FGE investigación sobre muerte de universitario

      SLP

      Rubén Pacheco

      La fiscal general señaló que no habría algún delito que perseguir

      Burócratas estatales tendrán tres días de asueto por fiestas patrias
      Burócratas estatales tendrán tres días de asueto por fiestas patrias

      Burócratas estatales tendrán tres días de asueto por fiestas patrias

      SLP

      Pulso Online

      Personal de base y de confianza suspenderá labores del 14 al 16 de septiembre; Seguridad, Protección Civil y Salud mantendrán guardias

      Fermín murió por golpiza tras detención, confirma García Cázares
      Fermín murió por golpiza tras detención, confirma García Cázares

      Fermín murió por golpiza tras detención, confirma García Cázares

      SLP

      Rubén Pacheco

      Los policías municipales enfrentarán delito de presunto abuso de autoridad

      Gámez Macías presidirá la Directiva de Congreso
      Gámez Macías presidirá la Directiva de Congreso

      Gámez Macías presidirá la Directiva de Congreso

      SLP

      Samuel Moreno

      Fue elegido con el voto en contra de varios diputados de Morena