Israel deporta a más de 400 activistas de flotilla hacia Gaza

TEL AVIV, Israel (AP) — El gobierno israelí dijo el jueves que cientos de activistas que intentaron romper el bloqueo naval israelí sobre la Franja de Gaza han sido deportados. La indignación en el extranjero por el trato a los activistas llevó a varios países a convocar a enviados israelíes para hacer saber sus preocupaciones.

Israel deporta activistas tras intento de romper bloqueo naval

Unos 420 activistas salieron de Israel en aviones con destino a Turquía, donde aterrizaron el jueves por la noche en Estambul. Vestidos con chándales grises y kufiyas árabes, bajaron por las escaleras hacia la pista haciendo saludos con dos dedos y coreando "Libertad para Palestina". Algunos parecían cojear.

Se esperaba que todos los activistas fueran llevados a un chequeo médico, informó la agencia estatal turca Anadolu.

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El Ministerio de Exteriores de Israel dijo en un comunicado que "todos los activistas extranjeros" de la flotilla fueron deportados.

El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, o Adalah, dijo que uno de los integrantes, Zohar Regev, que tiene ciudadanía israelí, fue liberado tras una vista judicial acusado de entrada ilegal a Israel y estancia ilegal. Regev ha participado en flotillas anteriores rumbo a Gaza.

Netanyahu y críticas internacionales por trato a activistas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles que ordenó que los activistas fueran deportados "lo antes posible", después de reprender con dureza a su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, por videos en los que aparece burlándose de activistas de la flotilla, quienes estaban esposados y arrodillados.

Netanyahu señaló que, aunque Israel tiene todo el derecho de detener "flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás", la manera en que el ministro Ben-Gvir, trató a los activistas "no está en línea con los valores y las normas de Israel".

Ben-Gvir difundió videos el miércoles en los que se le ve caminando entre algunos de los detenidos. En uno, activistas con las manos atadas a la espalda están arrodillados, con la cabeza tocando el suelo, dentro de lo que parece ser una zona de detención improvisada en la cubierta de un barco.

Varios países, entre ellos Reino Unido, Francia y Portugal, convocaron el jueves a enviados israelíes por preocupaciones sobre el trato a los activistas de la flotilla y en protesta por las acciones de Ben-Gvir.

"Las acciones del señor Ben-Gvir hacia los pasajeros de la flotilla Global Sumud, condenadas incluso por sus propios colegas en el gobierno israelí, son inaceptables", dijo el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot. Turquía, Grecia, Italia e Indonesia también criticaron a Israel por los comentarios de Ben-Gvir y el trato a los activistas.

Detenidos italianos describen abusos por parte de Israel

Dos ciudadanos italianos que fueron detenidos por Israel regresaron a casa el jueves, diciendo que habían sido golpeados y maltratados.

Dario Carotenuto, un legislador italiano, dijo que vivió los "segundos más largos" de su vida cuando las fuerzas israelíes apuntaron con rifles a activistas dentro de un centro de detención.

"Me patearon en las piernas y me golpearon en la cara", señaló Alessandro Mantovani, un periodista de un periódico italiano.

Funcionarios penitenciarios israelíes refutaron los señalamientos. Las acusaciones son "falsas y totalmente sin base fáctica", alegó Zivan Freidin, un portavoz del Servicio Penitenciario de Israel.

Decenas de botes de los activistas zarparon desde España hacia Gaza en abril. Israel detuvo a 20 de las embarcaciones del grupo el 30 de abril cerca de la isla griega de Creta y obligó a la mayoría de sus activistas a desembarcar allí.

Israel trasladó al país a dos activistas de renombre —el hispano-sueco Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila—, donde fueron interrogados y pasaron detenidos alrededor de una semana antes de ser deportados.

Los activistas acusaron a Israel de tortura, algo que las autoridades niegan. Brasil y España condenaron a Israel por "secuestrar" a sus ciudadanos.

Luego, los participantes se reagruparon y más de 50 embarcaciones partieron del puerto turco de Marmaris el 14 de mayo. Las fuerzas israelíes empezaron a detener los botes a unos 268 kilómetros (167 millas) de la costa gazatí, según la web de la flotilla.

Riyad Mansour, el embajador palestino ante las Naciones Unidas, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que los países tienen razón en indignarse por cómo fueron tratados sus ciudadanos que participaron en la flotilla, pero afirmó que lo que hizo Ben-Gvir "es la punta del iceberg" de cómo Israel trata a los prisioneros palestinos.

Israel bloquea iniciativas similares

El Ministerio de Exteriores de Israel ha calificado a la flotilla como "una maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamás". Las embarcaciones llevan una cantidad mínima y simbólica de ayuda humanitaria.

Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a varios activistas europeos a bordo de la flotilla, que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó de "proterrorista".

El año pasado, las autoridades israelíes frustraron una iniciativa similar en la que participaron unos 500 activistas.

Israel arrestó, detuvo y posteriormente deportó a los participantes, quienes afirmaron que las autoridades israelíes los habían maltratado. Israel negó las acusaciones.

Bloqueo de Gaza, vigente desde 2007

Israel mantiene un bloqueo marítimo contra la Franja de Gaza desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007. Las autoridades israelíes intensificaron las medidas tras los ataques de insurgentes encabezados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.200 personas.

Los críticos sostienen que el bloqueo equivale a un castigo colectivo. Israel afirma que su objetivo es impedir que Hamás se arme.

La ofensiva militar de Israel tras los ataques del 7 de octubre ha matado a más de 72.700 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio no distingue entre víctimas civiles y combatientes en su conteo. El ministerio está integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados, considerados en general fiables por la comunidad internacional.