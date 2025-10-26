Cruz Azul gana y escala al 3er. sitio

Cruz Azul no ha perdido en el estadio Olímpico Universitario en lo que va del torneo, de hecho, tras su victoria de 2-0 ante Rayados, La Máquina llegó a 24 juegos sin conocer la derrota en su casa de alquiler y alcanzó los 32 puntos, mismos que Toluca y Tigres, pero está en tercer lugar debido a que tiene peor diferencia de goles.

El partido se le complicó a la escuadra regiomontana cuando Oliver Torres realizó una entrada temeraria a la altura del tobillo izquierdo sobre José Antonio Paradela, el español sólo fue amonestado en primera instancia, pero el VAR determinó que fuera expulsado al 24’.

Rayados replegó sus líneas tratando de alargar lo más posible el tiempo de su arco invicto; sin embargo, el defensa de La Máquina, Jesús Orozco Chiquete, se agregó al frente, lo habilitaron en tres cuartos de cancha y desde ahí metió un disparo raso y cruzado que se anidó en la base del poste para el 1-0 al 44’.

El segundo tiempo se tornó más intenso. La Máquina presionó con los disparos que pasaron muy cerca del ‘Toro’ Fernández al 64’ y Jeremy Márquez al 68’, además de que se le anuló un gol a Nacho Rivero al 65’; sin embargo, el Monterrey reaccionó al 69’, cuando el portero Kevin Mier tuvo que emplearse en un par de ocasiones en la misma jugada para desviar los tiros de Germán Berterame y Lucas Ocampos.

Luis ‘Mochis’ Cárdenas, portero de Rayados, se lució al final cuando atajó un par de disparos de Carlos Rodríguez al 90+3’, de Luka Romero al 90+4’, pero no pudo más cuando Ángel Sepúlveda fue habilitado entre líneas para definir a quemarropa el 2-0 al 90+6’.