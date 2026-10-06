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Dani Alves apoya a Flávio Bolsonaro en elecciones presidenciales

El exjugador Dani Alves se ha volcado en la religión y ahora apoya políticamente a Bolsonaro.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 08:51 p.m.
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Dani Alves apoya a Flávio Bolsonaro en elecciones presidenciales
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El exfutbolista Dani Alves volvió a llamar la atención por sus acciones fuera de las canchas que nada tienen que ver con el futbol, esta vez por apoyar al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil.

      Apoyo de Dani Alves a Flávio Bolsonaro en elecciones presidenciales

      En los últimos años, el exjugador de Pumas estuvo envuelto en un escándalo por abuso sexual, motivo por el cual pasó 14 meses en prisión de forma preventiva antes de pagar una fianza de un millón de euros y salir en libertad provisional. Después, fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, revocando la primera condena de la Audiencia de Barcelona, que le impuso cuatro años y medio de prisión por agresión sexual y cinco años de libertad vigilada, además de una indemnización de 150 mil euros para la víctima.

      Conversión religiosa y respaldo político

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      Después de quedar en libertad, Alves dio un giro en su vida y se entregó a la religión, donde empezó a compartir la palabra de Dios en redes sociales y en distintas congregaciones en todo el mundo. Ha formado parte de misas especiales en España y El Salvador, entre otros países.

      Y en esa misma línea fue que le mostró su apoyo al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que ha vencido a Lula da Silva en las elecciones primarias en Brasil.

      "Estoy haciendo política, la política de la obediencia", dijo Alves en un video publicado en Instagram donde muestra su apoyo al candidato del Partido Liberal.

      "Estos días el Espíritu Santo estaba soplando tu nombre, Bolsonaro, y tu número dos veces", agregó.

      Cabe recordar que en Brasil le atribuyen gran parte de su éxito a Bolsonaro a la comunidad evangélica, por lo que los mensajes de Alves tendrían un mayor impacto de cara a la segunda vuelta, programada para el 25 de octubre.

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