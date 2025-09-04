Darianne Hernández a Mundial de Boxeo

Darianne Hernández Olvera, boxeadora originaria de San Luis Potosí, fue convocada a la Selección Nacional que representará a México en el Campeonato Mundial de la World Boxing, programado del 4 al 15 de septiembre de 2025 en Liverpool, Inglaterra.

La delegación mexicana en la rama varonil estará integrada por Bryan Owen Ortiz Hernández (Oaxaca), Kevin Emiliano Dávila Aguirre (Nuevo León), Hugo Yahir Barrón Leal (Durango), Abel Álvarez Zayas (Baja California), Emiliano Reducindo Aguayo (Baja California Sur) y Jesús Talamantes Martínez (Coahuila).

En la rama femenil, además de Hernández Olvera, fueron convocadas Esmeralda Jazmín Patiño Juárez (Sinaloa), Ariadna Jeanette Gil Alonso (Jalisco), Diana Paloma Pérez Mejía (Tlaxcala), Leslie Hernández Hernández (Jalisco), Almendra Jerusalén González (Guerrero) y Citlalli Vanesa Ortiz (Baja California).

En sus recientes compromisos internacionales, Hernández Olvera enfrentó en marzo a la experimentada Sema Çaliskan, de Turquía, perdiendo por decisión unánime en la categoría de 66-70 kg durante el Campeonato Mundial Femenil de la IBA 2025, celebrado en Niš, Serbia. Posteriormente, en la Copa América de Boxeo 2025, en Ibagué, Colombia (10-21 de julio), compitió en la división de 70 kg y obtuvo la medalla de plata.

El cuerpo técnico que acompañará al equipo está encabezado por los entrenadores Antonio Rico Hernández, Juana Martínez Barrón, Abel Vargas Valencia y Diego Daniel Salas Niño. La lista de boxeadores fue oficializada por la Federación Mexicana de Boxeo, presidida por Óscar Contreras.

Con esta participación, Hernández Olvera buscará consolidar su trayectoria en el boxeo internacional y sumar importantes resultados para México en Liverpool.