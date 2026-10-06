Dave Roberts reorganiza alineación de Dodgers para Juego 3 en Atlanta

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ATLANTA (AP) — El mánager Dave Roberts reorganizó la alineación de los Dodgers de Los Ángeles para el crucial Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Bravos de Atlanta la noche del martes, al mover al bateador designado Shohei Ohtani al quinto puesto al bat.

Cambio estratégico de Dave Roberts en la alineación

Roberts manifestó que el cambio fue un ajuste por un solo juego para darle a los Dodgers un aspecto distinto frente al zurdo de los Bravos, Chris Sale.

Cuando Sale blanqueó a Yoshinobu Yamamoto y a los Dodgers 1-0 el 26 de agosto, Ohtani se fue de 4-0 con dos ponches. En su carrera, Ohtani batea de 15-3 sin jonrones y con 1 carrera impulsada contra Sale.

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Con la serie al mejor de cinco empatada 1-1, Roberts tiene a Mookie Betts como primer bate y a Freddie Freeman como segundo bate la noche del martes. El quinto puesto es el más bajo en el que ha bateado Ohtani desde 2020 con los Angelinos.

"Todos entendemos que Sale va a ser difícil", comentó Roberts. "Pero siento que los muchachos que tengo arriba tienen una buena posibilidad de embasarse, y sí creo que va a haber oportunidades en las que el juego, la situación, desemboque en el turno al bate de Shohei".

Reacciones y desempeño de Shohei Ohtani

Ohtani, que batea del lado izquierdo, bateó segundo en la victoria 3-2 de los Bravos en Los Ángeles para empatar la serie la noche del domingo.

Roberts señaló que habló del cambio en la alineación con Ohtani la noche del lunes y que el cuatro veces MVP "lo entendió completamente".

"Ohtani dijo: 'Iba a venir a verte en septiembre y decirte: ¿por qué no me pones a batear séptimo?' Mi punto es que él quiere hacer lo que sea que ayude al equipo. Así que me siento bien con esto hoy. Y no es una señal de lo que vendrá después. Es solo específicamente por hoy", dijo Roberts.

Ohtani bateó para .275 con 30 jonrones y 81 carreras impulsadas en la temporada regular. Tuvo dos hits con dos ponches en ocho turnos al bate en los primeros dos juegos de la serie.

Ohtani jugó en los últimos cinco juegos de la temporada regular después de regresar de una estadía de dos semanas en la lista de lesionados por molestias persistentes en el bíceps derecho y la rodilla izquierda. Se fue de 21-5 con un extrabase, ocho ponches y una base por bolas en los últimos cinco juegos.

Roberts reconoció que Ohtani ha estado persiguiendo lanzamientos mientras intenta encontrar su ritmo y que seguirá viendo pitcheos fuera de la zona "hasta que muestre algo de contención".

Roberts indicó que no espera que Ohtani batee quinto en el Juego 4 del miércoles contra el derecho de los Bravos, Tyler Mahle.

"Simplemente siento que esto nos da la mejor oportunidad de vencer a los Bravos hoy y de contrarrestar a Sale, de contrarrestar lo que vayan a traer después de Sale", expresó Roberts. "Y me siento bien al respecto".

Roberts afirmó que el cambio en la alineación "no es falta de confianza en ningún jugador. Es más bien lo que siento que nos da la mejor oportunidad de ganar hoy. Y en una serie corta, esa es la mentalidad que todos tienen que tener".

Situación de Ronald Acuña Jr en la postemporada

Ohtani no es el único bateador de alto perfil que ha tenido dificultades en la serie y en la postemporada.

El toletero venezolano de los Bravos Ronald Acuña Jr. está de 18-3 en la postemporada sin jonrones y está de 9-2 en los primeros dos juegos de la serie. El mánager de Atlanta, Walt Weiss, no ha movido a Acuña de su segundo puesto en la alineación, pero lo desplazó del jardín derecho al rol de bateador designado en un cambio tardío de la alineación. Lane Thomas entró a la alineación en el jardín derecho.

"Simplemente creo que son los altibajos de una temporada, en la que los muchachos se encienden y se enfrían", dijo Weiss el martes sobre el bache de Acuña. "Y lo mismo pasa en la postemporada. Él es uno de esos tipos que está a un swing de hacer algo realmente espectacular. Así que no trato de pensarlo demasiado. Va a pasar en algún momento".