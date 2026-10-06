Argentina despide a Lionel Messi en emotivo partido final

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BUENOS AIRES (AP) — Con un nudo en la garganta, Argentina despedía a su capitán Lionel Messi en un amistoso ante Benín el martes en un colmado estadio Monumental de Buenos Aires, dispuesto a ofrendarle una última ovación al genio que durante más de dos décadas marcó el pulso futbolístico de una nación.

Argentina despide a Lionel Messi en su último partido

Aunque todavía está vigente a los 39 años –basta con repasar su último Mundial y su gran presente en el Inter Miami— Messi anunció a fines de agosto el fin de su carrera internacional, aduciendo que ya no tenía "más nada para dar" y que era la hora de dar paso a nuevos talentos.

Con 85.000 entradas agotadas, la mayoría de las tribunas del coliseo ya estaban repletas de hinchas vestidos con distintas ediciones de la casaca albiceleste y el 10 en la espalda, desde horas antes del inicio del partido previsto para las 20 hora local (2300 GMT).

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Los fanáticos estallaron en júbilo cuando por las pantallas ubicadas en distintos sectores del estadio se transmitió la llegada de Messi al estadio junto al plantel de Argentina. Sonriente, con una barba tupida, el astro caminó junto al defensor Cristian Romero, elegido como su sucesor para llevar la cinta de capitán.

"No es un adiós, es un hasta siempre capitán", es la frase que la pareja de Rebeca Arias y Daniel Lema estamparon en un sombrero que diseñaron especialmente para la ocasión. En la visera, dibujaron distintos rostros de Messi de acuerdo con cada uno de los seis mundiales que disputó. Los jóvenes recorrieron más de 1.000 kilómetros desde su natal Tucumán para presenciar la última función del Diez.

"Creemos que este es un momento único. Vale la pena todo, estar acá, hacer los kilómetros que hicimos. Quizás no vuelva a suceder algo así con un jugador", comentó la mujer.

Reconocimiento académico y legado deportivo

El sucesor de la leyenda Diego Maradona debutó en el seleccionado mayor en 2005, pero el recorrido estuvo plagado de frustraciones hasta que en 2022 logró levantar la Copa del Mundo en Qatar, conquista que le aseguró un lugar en el panteón de los mejores jugadores de la historia de este deporte y la condición de héroe nacional en Argentina.

En la última Copa del Mundo, la sexta de su carrera, Messi quedó a las puertas de un nuevo título tras la derrota 1-0 ante España en la final. Pero el subcampeonato no opacó su notable desempeño, con ocho goles y cuatro asistencias que rescataron la Albiceleste de la debacle futbolística, como la victoria memorable 2-1 ante Inglaterra en semifinales.

Tan determinante fue su aporte, que Messi se ha metido nuevamente en la conversación por el Balón de Oro, compitiendo con sus dos máximos aspirantes a sucederlo, el español Lamine Yamal y el francés Kylian Mbappé.

El argentino es el único futbolista que ha ganado el premio en ocho ocasiones.

Previo a la despedida en el estadio, Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una institución pública.

La distinción del centro acádemico fue otorgada en el predio de selecciones nacionales en el suburbio de Ezeiza. Al astro se le entregó un diploma y una medalla como reconocimiento por su desempeño con la selección nacional, además de su influencia dentro y fuera de la cancha.

"Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico", dijo Messi en el acto. "Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo", añadió.

Homenajes y espectáculo en la despedida

Messi saldrá a jugar su último partido en la selección, el número 208, con una indumentaria especial: una casaca albiceleste con bandas verticales más anchas que la oficial. Un sol gigante y el 10 dorado en la espalda, con el detalle en el estampado de los cuernos de una cabra —por la palabre inglesa GOAT, con la que se designa a ese animal pero también al jugador Más Grande de Todos los Tiempos.

Ante el modesto Benín, 93ro del ranking FIFA, es probable que Messi también aumente su cosecha de 125 goles como artillero histórico de Argentina, de los cuales 21 fueron en Mundiales. Quedó a uno de Mbappé, máximo goleador de la competencia.

Y si fuera de tiro libre, Messi quedaría cerca de batir otra marca. Con 76 en su carrera, está a dos del récord histórico en manos del brasileño Marcelinho Carioca.

Además de los convocados por el entrenador Lionel Scaloni a los recientes amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, en la despedida estarán presentes jugadores del plantel campeón del mundo en 2022 como Ángel Di María.

Un excombatiente de la guerra de Malvinas de 1982 entonará el himno argentino antes del inicio del partido. Varios grupos musicales y solistas locales animarán la velada, que se cerrará cerca de la medianoche con un show de drones y fuegos artificiales.