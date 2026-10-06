Cristiano Ronaldo anuncia que seguirá en selección Portugal
El delantero portugués de 41 años espera cumplir una suspensión y jugar partidos de despedida.
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LISBOA (AP) — Cristiano Ronaldo no emulará a Lionel Messi y quiere seguir activo con su selección nacional.
El astro expresó que seguirá disponible para jugar con su Portugal, pese a haber abandonado al equipo durante la actual ventana internacional.
En un extenso comunicado difundido a través de los medios portugueses el martes, Cristiano afirmó que el nuevo seleccionador Jorge Jesus, no cumplió su palabra sobre cuándo lo utilizaría como delantero en la más reciente tanda de partidos de la Liga de Naciones.
Cristiano Ronaldo pide disculpas y espera castigo tras conflicto con Jorge Jesus
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Aun así, el delantero de 41 años señaló que les debe una disculpa a sus compañeros y que espera recibir un castigo.
"Puedo prometer a todos mis aficionados y, naturalmente, especialmente a todos los portugueses, que tendremos uno o más partidos de despedida. Habrá tiempo para eso", indicó.
Cristiano Ronaldo reafirma su compromiso con la selección nacional
"Por lo tanto, si estoy físicamente apto, jugando para mi club, con suerte marcando goles, entonces, después de cumplir la suspensión que se me imponga, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar por nuestra selección nacional", añadió.
Cristiano indicó que había acordado un plan para gestionar sus minutos de juego y que esperaba que el entrenador aclarara públicamente la situación y asumiera la responsabilidad. Sostuvo que Jesus no cumplió y que, en cambio, habló de manera agresiva en una conferencia de prensa, lo que provocó una ruptura de la confianza.
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