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Dbacks triunfan ante los Gigantes

Nootbaar pega grand slam en la séptima; Kelly lanzó 7 entradas sin permitir carreras

Por AP

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Dbacks triunfan ante los Gigantes
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      SAN FRANCISCO.- Lars Nootbaar conectó un grand slam como bateador emergente en la séptima entrada y Merrill Kelly lanzó siete entradas sin permitir carreras para ayudar a los Diamondbacks de Arizona a vencer el sábado 7-1 a los Gigantes de San Francisco en el primer juego de una doble cartelera.

      Kelly (9-12) limitó a los Gigantes a dos hits en esas siete entradas. Ponchó a siete y otorgó cuatro bases por bolas.

      La mejor oportunidad de anotar de San Francisco llegó en la cuarta. Con corredores en las esquinas y un out, Turner Hill pegó un rodado a segunda. El tiro del venezolano Ildemaro Vargas al plato puso out a Bryce Eldridge. Luego Kelly dominó a Drew Cavanaugh con otro rodado.

      En su tercera apertura en las mayores, el zurdo Matt "Tugboat" Wilkinson mantuvo sin anotaciones a los Diamondbacks, permitiendo tres hits a lo largo de seis entradas y retiró a 11 bateadores consecutivos entre la segunda y la quinta entrada.

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      Wilkinson otorgó sus únicas dos bases por bolas para abrir la séptima. Ryan Walker reemplazó entonces a Wilkinson (0-2).

      Tras una jugada de selección y una base por bolas, Nootbaar castigó un lanzamiento 2-2 por encima de la barda del jardín derecho para poner el marcador 4-0.

      Fue el sexto jonrón de la temporada para Nootbaar, quien se voló la cerca con el primer lanzamiento en la victoria 10-6 de los Diamondbacks la noche del viernes. En su debut en las Grandes Ligas el sábado, el zurdo de los Giants Seth Lonsway permitió tres carreras (dos limpias) en las dos últimas entradas.

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