De humildes orígenes a campeón de un major

NEWTOWN SQUARE, EU.- Aaron Rai se mantuvo erguido, con los brazos detrás de la espalda y una postura perfecta, mientras esperaba a que lo presentaran como el más reciente, y entre los más notables, ganador del Campeonato de la PGA.

A su lado, sobre una mesa pequeña, estaba el Trofeo Wanamaker, grande, plateado y reluciente.

Rai no pudo resistirse a echar un vistazo rápido al trofeo de 27 libras y a todos esos nombres.

Jim Barnes ganó los dos primeros Campeonatos de la PGA en 1916 y 1919, y nunca había habido otro ganador de Inglaterra hasta que Rai ganó en Aronimink el domingo. Y allí estaba Tiger Woods, en otro tiempo una figura casi mítica en cintas VHS para un niño que crecía en Wolverhampton.

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"Solíamos verlas muchísimo, probablemente dos o tres veces por semana, si no más", comentó Rai sobre las cintas de Woods ganando los campeonatos amateur de Estados Unidos y sus primeras hazañas como profesional. "Solo recuerdo quedarme asombrado al ver todas las cosas que podía hacer.

"Así que, sí, que mi nombre esté siquiera junto al suyo en este trofeo es increíble, de verdad".

Prácticamente todo sobre la victoria de Rai el domingo fue increíble.

Estaba entre los 22 jugadores separados por cuatro golpes al entrar a la ronda final, un atasco como nunca había visto el Campeonato de la PGA. Era solo otro nombre en la tabla de posiciones a mitad de la ronda final, a tres golpes de distancia y tras dos bogeys en tres hoyos.

Lo que siguió fue propio de campeones de majors: siete greens consecutivos resueltos con un solo putt, incluido un eagle de 40 pies en el par 5 del noveno que cambió su suerte. Jugó 6 bajo par en los últimos 10 hoyos. La última vez que alguien lo hizo mejor para ganar un major fue Jack Nicklaus en el Masters de 1986.

El primer amor de Rai cuando era niño fue la Fórmula 1 y soñaba con ser piloto. Sin duda jugó como uno en los últimos nueve hoyos, acelerando hasta el liderato y dejando atrás a figuras como Rory McIlroy y Jon Rahm, Xander Schauffele y Cameron Smith, Justin Rose y Justin Thomas.

Ahora ocupa su lugar en la historia del golf como campeón de un major, su quinta victoria de su carrera en el mundo, que lo impulsa al mejor puesto de su trayectoria: el número 15 del mundo.

"Todos los que compiten esta semana tienen un gran recorrido que pueden compartir", expresó Rai. "Y yo no soy la excepción".

El suyo destaca.

Usa dos guantes porque eso hacía de niño para combatir el frío invierno inglés. Rai tiene una ética de trabajo que rivaliza con la de cualquiera, sin importar la temperatura.

¿Cuántos campeones de majors —o cualquier jugador de élite— tienen fundas de plástico para los hierros?

Para Rai, es un recordatorio de sus raíces.