Italia, el rey de la Copa Davis

BOLOGNA.- Italia sigue siendo el rey de la Copa Davis, y esta vez ni siquiera necesitó a Jannik Sinner.

Matteo Berrettini y Flavio Cobolli fueron las estrellas para los italianos sin el ausente Sinner, ambos ganando sus partidos individuales para darle a los italianos una ventaja inalcanzable en la final del domingo de 2-0 sobre España. Es el cuarto título de la Copa Davis para Italia, y el tercero consecutivo. La última nación en ganar tres títulos seguidos fue Estados Unidos, que ganó cinco seguidos de 1968 a 1972.

Sinner, quien ocupa el segundo lugar de la clasificación mundial, llevó a Italia a ganar los dos últimos títulos masculinos, pero decidió no jugar esta semana, prefiriendo prepararse para la próxima temporada.

Italia no lo necesitó, ganando sus tres series 2-0 esta semana después de eliminar a Austria en los cuartos de final y a Bélgica en las semifinales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la final, Berrettini venció 6-3, 6-4 a Pablo Carreño Busta antes de que Cobolli remontara para vencer 1-6, 7-6 (5), 7-5 a Jaume Munar.

España alcanzó el partido por el título por primera vez desde 2019, pero también estuvo sin su jugador estrella, el número uno del mundo Carlos Alcaraz.