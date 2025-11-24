Italia, el rey de la Copa Davis
Se corona por tercer año consecutivo al vencer a España en la final
BOLOGNA.- Italia sigue siendo el rey de la Copa Davis, y esta vez ni siquiera necesitó a Jannik Sinner.
Matteo Berrettini y Flavio Cobolli fueron las estrellas para los italianos sin el ausente Sinner, ambos ganando sus partidos individuales para darle a los italianos una ventaja inalcanzable en la final del domingo de 2-0 sobre España. Es el cuarto título de la Copa Davis para Italia, y el tercero consecutivo. La última nación en ganar tres títulos seguidos fue Estados Unidos, que ganó cinco seguidos de 1968 a 1972.
Sinner, quien ocupa el segundo lugar de la clasificación mundial, llevó a Italia a ganar los dos últimos títulos masculinos, pero decidió no jugar esta semana, prefiriendo prepararse para la próxima temporada.
Italia no lo necesitó, ganando sus tres series 2-0 esta semana después de eliminar a Austria en los cuartos de final y a Bélgica en las semifinales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En la final, Berrettini venció 6-3, 6-4 a Pablo Carreño Busta antes de que Cobolli remontara para vencer 1-6, 7-6 (5), 7-5 a Jaume Munar.
España alcanzó el partido por el título por primera vez desde 2019, pero también estuvo sin su jugador estrella, el número uno del mundo Carlos Alcaraz.
no te pierdas estas noticias
Rams vencen por paliza a Buccaneers
AP
Matthew Stafford lanzó tres pases de anotación para Los Ángeles en la primera mitad
Italia, el rey de la Copa Davis
AP
Se corona por tercer año consecutivo al vencer a España en la final