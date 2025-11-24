Rams vencen por paliza a Buccaneers

INGLEWOOD, California.- Davante Adams atrapó dos de los tres pases de touchdown de Matthew Stafford durante la primera mitad de 31 puntos de los Rams, y Los Ángeles se colocó en la posición de liderazgo en solitario de la NFC con una victoria de 34-7 sobre los Buccaneers de Tampa Bay el domingo por la noche.

Cobie Durant devolvió una intercepción 50 yardas para una anotación, iniciando una actuación dominante en la sexta victoria consecutiva de los Rams (9-2). Colby Parkinson también atrapó un pase de TD de Stafford, quien completó 25 de 35 para 273 yardas en su octavo juego consecutivo sin intercepciones.

Jared Verse y Kobie Turner lograron dos capturas cada uno para los Rams, que no han perdido desde el 2 de octubre y no han estado en desventaja desde el segundo cuarto de una victoria sobre Baltimore en la semana seis. Los Ángeles también ha superado al campeón defensor Filadelfia (8-3) para obtener el primer puesto general con seis juegos por jugar.

Baker Mayfield tuvo un total de 60 yardas y lanzó dos intercepciones antes de quedarse fuera en la segunda mitad con una lesión en el hombro izquierdo para los Buccaneers (6-5), quienes han permitido 106 puntos mientras han perdido tres seguidos.

La cuarta derrota de Tampa Bay en cinco juegos en general permitió a Carolina (6-5) igualarse en la cima de la NFC Sur antes de que los Panthers enfrenten a San Francisco el lunes por la noche.

Tez Johnson atrapó un pase de TD de Mayfield, quien hizo una mueca de dolor después del lanzamiento. Mayfield jugó hasta que aparentemente agravó esa lesión al lanzar un Hail Mary interceptado por Emmanuel Forbes al medio tiempo, y Teddy Bridgewater tomó el relevo en la segunda mitad. Tampa Bay logró solo 70 yardas netas de pase.

Stafford pulió sus credenciales de MVP con otra actuación estelar en la ofensiva del entrenador Sean McVay mientras extendía su racha a 308 intentos de pase consecutivos sin una intercepción, solo la octava racha de este tipo en la NFL con al menos 300 intentos en el siglo XXI. Puka Nacua tuvo siete recepciones para 97 yardas, mientras que Adams aumentó su liderazgo en la NFL a 12 recepciones de touchdown, incluidas nueve en los últimos cinco juegos de los Rams. El nuevo pateador Harrison Mevis también hizo sus dos primeros intentos de gol de campo en la NFL.