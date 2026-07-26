Del Toro asegura podio general

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Isaac del Toro hará historia en el deporte mexicano, y es que a una etapa de culminar el Tour de Francia 2026, el ciclista aseguró prácticamente la tercera posición general y el liderato en la clasificación juvenil de la competencia.

El originario de Ensenada, Baja California, tiene en sus manos el tercer lugar de la clasificación general, al culminar en el quinto sitio en la Etapa 20 del máximo circuito, y al mismo tiempo se consolida como el mejor juvenil en la competencia.

Con este hecho, Del Toro se convertirá en el primer mexicano en subir al pódium en la competencia más prestigiosa dentro del ciclismo a su corta edad, y en el segundo juvenil en obtener la malla blanca, empatando a Raúl Alcalá en 1987.

La Etapa 20, con un recorrido de 170.9 kilómetros y cuatro ascensos, fue el escenario donde el mexicano defendió su posición frente al francés Paul Seixas, quien intentó arrebatarle tanto el tercer puesto como el liderato de los jóvenes, pero al final le sacó una ventaja de 1 minuto y 50 segundos, dejándolo en el camino.

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El momento más emotivo se dio al cruzar la meta, donde el deportista azteca y su compañero en UAE Team Emirates, el esloveno, Tadej Pogacar, finalizaron el recorrido abrazados y haciendo la seña de los cuernos que hacen referencia a un toro.

El ecuatoriano Richard Carapaz fue el ganador de la penúltima etapa, pero al final todo parece indicar que el Team Emirates hará el 1-3 con Tadej Pogacar e Isaac del Toro como protagonistas, además de asegurar prácticamente el maillot blanco con el mexicano; el belga Remco Evenepoel quedará en segundo lugar general.

Este domingo culmina la edición 2026 del Tour de Francia con la llegada a París, en la que se tendrá por primera vez a un mexicano en el pódium general.