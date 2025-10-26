Del Toro también conquista la ruta

ENSENADA.-Una vez más, Isaac del Toro triunfa. Ya no es ninguna novedad.

El ciclista mexicano se llevó el primer lugar en la prueba de ruta élite varonil del Campeonato Nacional de Ciclismo 2025, celebrado en su natal Ensenada, Baja California.

Del Toro paró el cronómetro en 3:46.39 horas.

No hubo rival que se le opusiera a Isaac del Toro, quien a pesar de haber realizado una gran temporada en tierras europeas, se dio tiempo de competir en su país, en su ciudad, ante su gente.

En los primeros kilómetros de la competencia, el miembro del equipo UAE Team Emirates XRG mantuvo una actitud discreta. Se mantuvo al frente del pelotón, pero sin llamar demasiado la atención. Los demás competidores sí que estaban muy al pendiente de todos sus posibles movimientos.

Vino una escapada, pero eso no desesperó al de Ensenada, quien sólo apretó un poco el paso para de esta forma tenerlos siempre a la vista, sin dejarlos alejarse demasiado.

Con toda la experiencia acumulada en las carreteras europeas, Del Toro decidió el momento justo para atacar a los fugados y con un gran poder de piernas rebasarlos sin ningún problema y comenzar un paseo en solitario hasta la meta, donde fue recibido con grandes aplausos de todos los asistentes, que esperaban el triunfo.

Unos días antes, el joven de apenas 21 años había conquistado la prueba contrarreloj del mismo Campeonato nacional.

De esta forma, Isaac del Toro conquistó su triunfo número 18, lo que lo pone como un serio aspirante a ser designado como uno de los mejores pedalistas de la temporada.