FIFA bajo investigación en Suiza por plan de venta del Mundial

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La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA Gianni Infantino ante tribunales suizos por un posible manejo financiero indebido relacionado con su fallido plan de vender a inversores privados las ganancias futuras de la Copa del Mundo.

El organismo rector del fútbol europeo anunció sus intenciones en documentos judiciales presentados el jueves en Estados Unidos, en los que busca acceso a posibles pruebas relacionadas con el plan de venta, que fue retirado tras una airada reacción de la UEFA y de otros dirigentes del fútbol mundial.

La medida aumenta la presión sobre Infantino, que enfrenta la mayor crisis en sus 10 años como líder de la FIFA.

La UEFA presentó documentos en un tribunal de Manhattan solicitando la obtención de posibles pruebas del fondo de inversión neoyorquino Thrive Capital Management, fundado por Joshua Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

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Tammbién presentó una solicitud en un distrito del sur de Florida para obtener autorización de diligencias de obtención de pruebas "en un procedimiento extranjero" contra la propia FIFA, que tiene oficinas en la ciudad de Coral Gables cerca de Miami.

Thrive y Kushner iban a ser los inversores ancla y pretendían pagar a la FIFA 4.200 millones de dólares por una participación del 20% en una filial que gestionaría los eventos comerciales del organismo rector del fútbol, incluido el Mundial.

"La UEFA y sus asesores están contemplando iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por gestión desleal delictiva conforme al artículo 158 del Código Penal suizo", indicaron los abogados de la UEFA en un documento de 56 páginas visto por The Associated Press.

El documento sugiere que la cifra de 4.200 millones de dólares podría ser un "precio fraudulentamente fuera de mercado promovido por Infantino para su propio beneficio".

Infantino abandonó el plan de venta el 1 de agosto tras una airada reacción de dirigentes del fútbol mundial, incluida la UEFA.

UEFA había advertido contra la destrucción de posibles pruebas

La UEFA amenazó por primera vez con emprender acciones legales el 3 de agosto, cuando advirtió a la FIFA que no destruyera ni ocultara ningún "material relevante" relacionado con el plan. La medida legal del jueves fue revelada a sus federaciones miembro en Mónaco apenas dos horas antes de que comenzara el sorteo de la Liga de Campeones.

"Infantino afirmó que el plan 'liberaría el potencial y la oportunidad comercial que tiene la FIFA'", indicaron los abogados de la UEFA a los tribunales. "En realidad, era un vehículo para que Infantino y ese pequeño círculo adquirieran una participación permanente en los activos más valiosos de la FIFA y, de otro modo, obtuvieran beneficios de ellos, en detrimento de la FIFA, sus miembros y otras partes dentro de la familia del fútbol.

"Según los términos que anunció Infantino, esos inversores podían adquirir un interés financiero permanente en el brazo comercial de la FIFA por 4.200 millones de dólares, lo que implicaba un valor empresarial absurdamente bajo de apenas aproximadamente 20.000 millones de dólares, una cifra que no fue el resultado de una subasta abierta y competitiva, ni fue puesta a prueba por ningún tasador independiente", agregaron.

Thrive declinó hacer comentarios. Se solicitó una reacción a la FIFA.

Los malos resultados de los fiscales suizos en juicios sobre la FIFA

No estaba claro si la UEFA enviaría una posible denuncia penal a la fiscalía federal suiza en Berna o a fiscales locales en Zúrich, la ciudad sede de la FIFA.

La oficina del fiscal general suizo ha tenido un pobre historial en los últimos años al procesar casos de presunta corrupción vinculados a la FIFA y a dirigentes del fútbol.

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter, el expresidente de la UEFA Michel Platini y Nasser al-Khelaïfi, el influyente presidente qatarí del campeón europeo Paris Saint-Germain, fueron absueltos en dos ocasiones en juicios en Suiza.

La crisis ha planteado interrogantes sobre el futuro de Infantino. Hace apenas unos meses, se esperaba ampliamente que ganara otro mandato de cuatro años en la elección de la FIFA prevista para marzo de 2027, pero un número creciente de federaciones de fútbol de todo el mundo, aunque principalmente en Europa, ha retirado su apoyo, y algunas se han sumado a la UEFA para pedirle que renuncie.