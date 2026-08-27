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No se descarta alianza entre PRI y PVEM

Busca el tricolor conformar una amplia alianza anti-morena: "Alito" Moreno

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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No se descarta alianza entre PRI y PVEM
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      El PRI mantiene diálogo con el Partido Verde y no descarta sumar a una eventual coalición rumbo a las elecciones de 2027 en San Luis Potosí, luego de que Morena descartara competir junto con ese partido por la gubernatura. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional priista, sostuvo que su partido dialoga con todas las fuerzas políticas que no vayan con Morena.

      PRI y Partido Verde en diálogo tras distanciamiento con Morena

      Al ser cuestionado sobre si el Verde entra en el radar del PRI tras el distanciamiento con Morena, Moreno Cárdenas confirmó que existe una relación con ese partido. "Tenemos relación siempre, hay una relación,", respondió, y señaló que en San Luis Potosí "está claro y evidente" que actualmente no existe un acuerdo entre Morena y el PVEM.

      El dirigente nacional del PRI no confirmó una alianza con el Verde, pero tampoco estableció que esté descartada. Afirmó que el partido mantiene conversaciones con Acción Nacional y con otras fuerzas políticas para construir consensos rumbo al proceso electoral de 2027.

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      Estrategia del PRI para coalición amplia en 2027

      Moreno Cárdenas sostuvo que la intención es conformar "la más amplia coalición" para evitar que Morena gane la gubernatura y otros cargos de elección popular.

      Recordó que el PRI participó en coaliciones con el PRD y el PAN en las elecciones de 2021 y 2024.

      El presidente nacional priista señaló que todavía faltan nueve meses para la elección y que las dirigencias locales continuarán con el diálogo. "Hay que ver el momento y el tiempo para construir consensos y cómo ser más competitivos", afirmó.

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