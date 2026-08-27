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Seguridad

Cae sospechosa de robo millonario en Lomas del Tec

Guadalupe "N" habría sustraído diversos objetos de un inmueble, entre ellos joyería diversa

Por Redacción

Agosto 27, 2026 09:43 a.m.
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Foto: FGE

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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó sobre la detención de Guadalupe "N", quien es señalada por su probable participación en el delito de robo calificado, cometido en un domicilio de la colonia Lomas del Tecnológico, en la capital potosina.

      Los hechos ocurrieron este año, cuando presuntamente fueron sustraídos diversos objetos del inmueble, entre ellos joyería diversa y artículos personales, cuyo valor aproximado asciende a 2 millones de pesos.

      La investigación estableció la probable participación de Guadalupe "N" en estos hechos, por lo que se llevaron a cabo las acciones correspondientes para cumplimentar el mandato judicial en su contra.

      Elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron ubicar y detener a la señalada en la capital potosina, tras lo cual, fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que se determine su situación jurídica.

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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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