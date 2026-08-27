Barcelona vence al Athlétic Bilbao en el Camp Nou

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El campeón defensor, Barcelona, venció por 2-0 como local al Athlétic de Bilbao en el partido que completó la primera fecha de la Liga de España, que también registró el triunfo por 2-1 como visitante del Osasuna en campo del Celta de Vigo.

Barcelona domina el Camp Nou con goles de Raphinha y Fermín López

El brasileño Raphinha abrió el marcador a los 37' y Fermín López marcó a los 82' el gol que puso cifras definitivas a la victoria del Barcelona en el Camp Nou. De esta manera, Barcelona llegó a 6 puntos, la misma cantidad que Real Madrid, Sevilla y Betis, los únicos otros equipos que ganaron sus dos partidos de la edición 2026-27 de la Liga.

Rodri debuta en Barcelona tras ganar el Mundial 2026

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El DT del Barcelona, el alemán Hans-Dieter Flick, se dio el gusto de incluir a los 63' al mediocampista Rodri, arribado durante este libro de pases procedente del Manchester City tras capitanear a la selección española que ganó el Mundial 2026, donde recibió el Balón de Oro que lo distinguió como el mejor jugador del torneo.

A su vez, Kike Barja (54') y el croata Ante Budimir (63', de penal) anotaron los goles con los que Osasuna reaccionó a tiempo y venció por 2-1 como visitante al Celta de Vigo, que abrió el marcador a los 14' mediante Iago Aspas y a los 51' sufrió la expulsión de Marcos Alonso.

Con este resultado, Osasuna llegó a 4 puntos, tres más que Celta, que integra la lista de siete equipos que anteceden al Athlétic de Bilbao y a Real Sociedad, los colistas del torneo sin haber sumado al cabo de dos fechas.