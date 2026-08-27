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Exponen Fitch Ratings debilidad financiera del gobierno estatal

Señala alta dependencia a recursos federales y limitada capacidad para recaudación propia

Por Jaime Hernández

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Exponen Fitch Ratings debilidad financiera del gobierno estatal
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      Las finanzas del gobierno del estado siguen teniendo una alta dependencia a las transferencias federales y una limitada capacidad para incrementar su recaudación local, señaló la calificadora de deuda Fitch Ratings.

      Según su más reciente evaluación financiera del estado, emitida a fines de julio pasado, la calificadora ratificó la calificación para la entidad en A(mex) estable, que implica un bajo riesgo de incumplir con obligaciones, pero ligeramente más vulnerable a factores externos.

      De hecho, el reporte señala que el estado tiene "un perfil de riesgo evaluado Más Débil".

      Sobre la situación de la solidez de los ingresos estatales, Fitch Ratings indicó que su estructura "continúa altamente dependiente de las transferencias federales provenientes de un gobierno con riesgo contraparte ´BBB´". En 2025, indicó, las transferencias federales promediaron el 88.5% de la captación total del estado.

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      Por otro lado, la calificadora financiera señaló que "existe una limitada capacidad del estado para incrementar la recaudación local y a su alta dependencia de las transferencias federales, una restricción estructural de los estados mexicanos".

      La calificadora consideró poco probable que el Ejecutivo potosino y el Congreso estatal modifiquen los impuestos, dados los costos sociales y políticos que esto implicaría.

      "Hacia adelante", señala el reporte, "la agencia prevé un desempeño conservador, con estabilidad en los ingresos estatales apoyada en la recaudación y fiscalización, una posible moderación en los ingresos federales y la continuidad de medidas como el cobro por WhatsApp, la simplificación de trámites y descuentos en multas para incentivar la regularización".

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