Estados Unidos reporta escasez de misiles Patriot en Europa

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Estados Unidos está sufriendo una "aguda escasez" de misiles interceptores en Europa en gran medida debido a la guerra en Irán, dijeron a The Associated Press un funcionario de defensa estadounidense en Europa y un funcionario de la OTAN, lo que genera preocupación por las vulnerabilidades de los países de la alianza ante un posible ataque ruso.

El funcionario estadounidense afirmó que la carencia más preocupante es de misiles Patriot, que pueden derribar los misiles balísticos rusos de alta velocidad. El funcionario de la OTAN confirmó los bajos inventarios de Patriots entre las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Europa. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados.

El funcionario norteamericano señaló que, en caso de un asalto con misiles balísticos rusos contra, por ejemplo, un cuartel militar o una central eléctrica, la OTAN podría quedar en una situación similar a la de Ucrania y verse obligada "a recibir golpe tras golpe en la boca".

Indicó que, en Europa, el ejército estadounidense "definitivamente" no tiene suficientes Patriots para detener un ataque sostenido con misiles balísticos y tendría una capacidad "muy limitada" para defenderse de un solo ataque con misiles balísticos o de un misil ruso que se desvíe de su trayectoria.

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La situación es un reflejo de las repercusiones de la decisión del presidente Donald Trump de iniciar una guerra contra Irán, un conflicto que cumple seis meses el viernes. Las reservas de misiles en Europa se han trasladado a Oriente Medio, donde Estados Unidos y sus aliados del Golfo Pérsico han disparado cantidades significativas de interceptores, incluidos Patriots, para frustrar los drones y misiles de Irán.

Aunque no luce inminente un ataque de misiles balísticos rusos contra países de la OTAN, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú esta semana para advertir a Rusia que no ataque, informó The Wall Street Journal. Trump restó importancia al significado del viaje, inusual y realizado bajo estricto hermetismo, al decir que fue "algo así como semirrutinario".

Funcionarios europeos y de la OTAN afirman que Rusia podría estar en condiciones de atacar a países de la alianza para 2030. Se prevé que las reservas de Patriots se recuperen para entonces. Mientras tanto, la guerra de Rusia en Ucrania podría obstaculizar su capacidad para llevar a cabo cualquier ataque con misiles contra Europa, ya que para Moscú sería un desafío librar una guerra aérea en dos frentes.

Entregas a Ucrania incidieron en la reducción, pero la guerra con Irán la agravó

La escasez de misiles Patriot se siente con mayor intensidad en Ucrania, que ha suplicado más apoyo de defensa aérea y donde transferencias previas de Estados Unidos también han reducido parte del suministro. Kiev afirma que solo los Patriots fabricados en Estados Unidos pueden detener los avanzados misiles balísticos de Rusia, que logran atravesar las defensas ucranianas.

Estados Unidos suministró cientos de misiles Patriot a Ucrania a lo largo del conflicto pero la guerra con Irán fue el punto de inflexión que encogió los inventarios, explicó Ed Arnold, investigador asociado sénior del Royal United Services Institute, un centro de estudios militares en Londres.

El suministro a Ucrania estaba planificado y se midió de manera razonable, explicó, mientras que las existencias en Oriente Medio se han agotado de forma inesperada y rápida, lo que dejó al descubierto limitaciones en la cadena de suministro.

Los dos funcionarios indicaron que el ejército de Estados Unidos en Europa también lidia con escaseces críticas del Army Tactical Missile System, o ATACMS, un misil balístico de alcance medio diseñado para atacar detrás de las líneas enemigas. Pero el panorama general de municiones en Europa es menos grave que el de las defensas aéreas por sí solas, porque algunos ejércitos europeos tienen sus propios misiles ofensivos, como el Taurus y el Storm Shadow, ambos misiles de largo alcance lanzados desde el aire y diseñados para destruir búnkeres.

El coronel del Ejército de Estados Unidos Martin O'Donnell, portavoz militar sénior de la OTAN, afirmó que "simplemente no es el caso" que haya escasez de misiles Patriot en Europa.

La OTAN, sostuvo, puede "bloquear golpes" y tiene suficientes municiones disponibles para defenderse, así como para donar a Ucrania.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró en un comunicado el jueves que las afirmaciones sobre escasez de municiones "son falsas".

"Tenemos todo lo necesario para atacar en el momento y el lugar que el presidente elija", manifestó Parnell. "En múltiples mandos combatientes, ya hemos ejecutado operaciones exitosas mientras mantenemos un arsenal profundo y listo para defender a nuestra gente y nuestros intereses".

Europa tiene pocas alternativas mientras las reservas son bajas

La falta de Patriots en Europa dejaría pocas alternativas para derribar los misiles balísticos más avanzados de Rusia, que pueden combinarse con enjambres de drones baratos para saturar las defensas, según expertos.

Ucrania y algunos aliados ya usan sistemas capaces de destruir drones de movimiento más lento sin recurrir a misiles costosos. Pero los misiles balísticos son un desafío porque se precipitan con gran inclinación hacia los objetivos a más de cinco veces la velocidad del sonido, lo que deja poco tiempo para detenerlos.

El sistema Patriot rastrea el misil, predice su trayectoria y lanza en cuestión de minutos, mientras realiza cálculos complejos para garantizar que el interceptor encuentre su objetivo. Una batería Patriot solo puede cubrir un área limitada: por ejemplo, una pequeña base militar, pero no una ciudad entera.

Una alternativa podría ser el sistema de defensa aérea SAMP/T NG de Francia e Italia. Francia ha prometido acelerar la entrega del sistema —la versión mejorada del SAMP/T actual— a Ucrania, que, según el fabricante, está mejor capacitado para contrarrestar misiles balísticos.

Sin embargo, la nueva versión aún no ha sido probada en combate y la versión actual del SAMP/T tiene un alcance menor que el Patriot.

Aunque los ejércitos de Estados Unidos y Europa cuentan con buques de guerra que pueden servir como defensa aérea móvil, podrían estar demasiado lejos de un objetivo para protegerlo y corren el riesgo de ser hundidos.

Las reservas de Patriots se han desplomado durante la guerra con Irán

Ucrania ha recibido Patriots de reservas estadounidenses y europeas desde la invasión rusa de 2022, y Estados Unidos aportó alrededor de 600 de los interceptores durante el gobierno de Biden, apuntó Mark Cancian, coronel retirado de la Infantería de Marina que ahora es asesor sénior en el Center for Strategic and International Studies en Washington.

Pero el mayor gasto se ha producido durante el conflicto con Irán, que ha consumido el 65% de los Patriots de Estados Unidos, lo que equivale a aproximadamente 1.500 de los 2.330 interceptores del país, según el CSIS. Este año deberían fabricarse unos 600 misiles, incluidos los destinados a Europa, con una meta de producción de 2.000 misiles Patriot al año fijada para 2030, indicó Cancian.

La OTAN afirma que la primera planta de producción de misiles Patriot de Europa abrirá en Alemania en septiembre, y que las entregas podrían comenzar a principios del próximo año. El funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que las primeras entregas deberían ir a países que ya han hecho pedidos, incluidos Alemania, Holanda, Rumania y España.

Pero por ahora eso significa que algunos países, como Alemania, han comprado costosos sistemas Patriot pero están en la posición "ridícula" de no tener munición para dispararlos, señaló Arnold, del centro de estudios londinense.

El Ministerio de Defensa de Alemania dijo que no comenta sobre reservas.

Rusia también tiene limitaciones

Arnold afirmó que Moscú probablemente no puede llevar a cabo un asalto aéreo sostenido contra un objetivo de la OTAN mientras lanza ataques casi nocturnos contra Ucrania.

Los recientes ataques de Ucrania dentro de Rusia también han dejado al descubierto debilidades en las defensas aéreas rusas, lo que podría hacer que Putin se lo piense dos veces antes de provocar un ataque de represalia.

"La verdad incómoda es que posiblemente la mejor defensa aérea que tenemos son las limitaciones rusas", expresó Arnold.