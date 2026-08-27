La medicina privada en SL será accesible

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Viene una nueva tendencia, que llevará a estrategias para ampliar el acceso digno a la medicina privada, aseguró José Miguel Cerda Gouyonnet, presidente de Jóvenes Canaco para el periodo 2026-2027.

El médico de profesión dijo que incluso bajarían los costos para el caso de la operación de consultorios u hospitales e incluso del uso de materiales y equipos, medicamentos y tratamientos que fortalecerán la actividad médica usando un ecosistema multidisciplinario.

Cada especialidad agregaría lo que le corresponda para fortalecer el clúster médico de

la entidad.

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De manera paralela, el diseño del trabajo incluye la generación de acuerdos para dar trabajo a más médicos y robustecer la atención a personas vulnerables.

Aseguró que la estrategia deberá desembocar en que las personas en condiciones de desventaja también tengan acceso a las intervenciones de la medicina privada.

Dijo que el abaratamiento de costos permitiría que la medicina privada también absorba los costos del acceso de los consultorios y el personal a las personas que no encuentran maneras accesibles de ser atendidas por el sector privado.

El sector médico también deberá adaptarse a nuevas formas de hacer las cosas para contrarrestar las dificultades que generan las decisiones cambiantes del gobierno de Estados Unidos en el intercambio comercial, condición que también afecta en los costos de operación de clínicas y hospitales en el país.