Djokovic cayó en Shanghái

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SHANGÁI.- Novak Djokovic pasó de una consagración en Beijing a una sorpresiva eliminación en Shanghái tras sufrir el viernes una derrota en sets corridos ante Hubert Hurkacz.

El dueño de 24 títulos de Grand Slam sucumbió 6-4, 6-3 en un partido de segunda ronda que duró 87 minutos.

Más temprano en el Masters de Shanghái, Ben Shelton, subcampeón del Abierto de Estados Unidos, celebró su cumpleaños 24 al avanzar el viernes a la tercera ronda del Masters de Shanghái, imponiéndose 6-3, 7-6 (6) sobre Daniel Altmaier en el torneo ATP de la categoría 1000, y el primer cabeza de serie Alexander Zverev también avanzó .

Pero la derrota de Djokovic fue la gran noticia, tras coronarse en el Abierto de China a principios de esta semana, consiguiendo el título 102 de su carrera.

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"Beijing fue genial y aquí terminé temprano, pero está bien", dijo Djokovic. "Tuve una gran semana en Beijing y espero descansar un poco y prepararme para la temporada bajo techo.

"Si pierdes tu servicio, es suficiente para perder el partido, una vez por set, y eso fue lo que pasó. Es muy difícil devolver su saque, casi imposible. Así que sí, no me ajusté y fue un cuadro realmente duro para mí, jugar contra él en el primer partido", añadió el serbio.

Hurkacz ciertamente tiene antecedentes en Shanghái, tras haber sido campeón en 2023.

"Es una noche especial. Él acaba de ganar Beijing, así que es muy difícil jugar contra él, pero para mí es un placer compartir una cancha con él y jugar contra una leyenda de este deporte", dijo el polaco.