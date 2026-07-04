Djokovic logra 105ta. victoria

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LONDRES.- Novak Djokovic vio a Arthur Rinderknech caer hacia la red de la Cancha Central después de una volea y se dijo a sí mismo "por favor quédate abajo".

El francés lo hizo — y Djokovic, de 39 años, se lanzó para conectar una volea de revés ganadora en punto de partido para una victoria por 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (4) que iguala un récord en la tercera ronda de Wimbledon el viernes.

La victoria número 105 de Djokovic en el All England Club lo empata con Roger Federer en la lista masculina de más victorias en partidos individuales. Martina Navratilova ganó 120 partidos individuales en Wimbledon.

Para el próximo fin de semana, a Djokovic le encantaría igualar el récord masculino de Federer de ocho títulos individuales, pero llegar a la cuarta ronda tendrá que bastar por ahora.

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"Hoy, estaba bastante estresado, más tensión de lo habitual", dijo Djokovic en su entrevista en la cancha. "Sabía que iba a ser un partido muy desafiante para mí".

El campeón de 24 títulos de Grand Slam superó un bache — perdiendo el tercer set en 18 minutos — y mantuvo la calma en el desempate del cuarto set al conectar aces consecutivos antes de que el golpe de derecha de Rinderknech se fuera ancho para preparar el punto de partido.

"Lo vi resbalar y como caer. Y yo estaba como ´por favor quédate abajo´ para ese último golpe", dijo Djokovic, quien había golpeado repetidamente su muslo izquierdo después de perder el tercer set.

Unirse a Federer con 105 victorias en partidos individuales es "un gran honor y privilegio", añadió Djokovic. "Propongo un duelo para mí y Roger por la 106".

Djokovic se enfrentará al ruso Roman Safiullin, procedente de la fase de clasificación, en la cuarta ronda. Safiullin, cuartofinalista en Wimbledon en 2023, venció más temprano en el día al brasileño y estrella emergente João Fonseca por 6-3, 6-3, 6-3.