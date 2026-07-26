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Domínguez pega HR en el gane de Yankees

Por AP

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Domínguez pega HR en el gane de Yankees
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      FILADELFIA.- Austin Wells y el dominicano Jasson Domínguez conectaron jonrones, Ryan Weathers lanzó hasta la sexta entrada y los Yankees de Nueva York vencieron el sábado por 3-1 a los Filis de Filadelfia.

      Cody Bellinger pegó un sencillo, un doble y remolcó una carrera por los Yankees, que han ganado tres seguidos y cinco de sus últimos seis. Nueva York mejoró su récord como visitante, el mejor de la Liga Americana, a 33-22 con su sexta victoria consecutiva fuera de casa.

      Bryce Harper impulsó la carrera de Filadelfia con un elevado de sacrificio en la primera entrada, mientras los Filis cayeron a 2-6 en una estadía de nueve juegos en casa contra los Mets, Dodgers y Yankees que concluye el domingo.

      Weathers (4-7) se recuperó de tres malas aperturas consecutivas, al permitir una carrera con seis hits y ponchar a siete en 5 2/3 entradas. David Bednar lanzó una novena entrada perfecta de 1-2-3 para su salvamento número 20.

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      Kyle Backhus (1-1) cargó con la derrota.

      Brian Keller, de Filadelfia permitió una carrera en tres entradas en su debut en las Grandes Ligas, después de que el abridor de Filadelfia Tim Mayza lanzara dos entradas sin permitir carreras.

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