Cooper Flagg lucha contra la adversidad

MIAMI.- Cooper Flagg dejó la universidad después de un año. Sin embargo, su educación continúa.

La primera selección del draft de este año ha sido parte de más derrotas con los Mavericks de Dallas esta temporada de las que experimentó en sus últimos cuatro años de baloncesto. Duke perdió cuatro veces la temporada pasada, la Academia Montverde de Florida perdió un total de tres juegos en 2022-23 y 2023-24, y la Regional Nokomis de Maine perdió uno en 2021-22.

Competir por título era algo habitual para Flagg. Duke llegó al Final Four en su única temporada. En su último año, Montverde fue considerado el mejor equipo de secundaria. Nokomis ganó un título estatal con Flagg liderando el camino.

Los Mavericks están en penúltimo lugar en la Conferencia Oeste en este momento con un récord de 5-14. Tras la derrota del lunes en Miami se le preguntó cómo está manejando todo emocionalmente.

“Solo estoy tratando de mantener a mi gente cerca de mí, mi familia, obviamente”, expresó Flagg. “Pero creo que la otra parte, simplemente siendo optimista, es una temporada larga. Hemos tenido muchos muchachos que han dado un paso adelante, lidiado con muchas lesiones. Y ha habido muchas cosas positivas que hemos podido sacar de algunos de estos juegos también”.

Flagg está promediando 15,9 puntos por juego, la segunda mayor cantidad entre los novatos; su ex compañero de equipo en Duke, Kon Knueppel, está promediando 19,4 para Charlotte. Ha jugado más minutos que cualquier otro en la clase de novatos hasta el martes, y dejó una buena impresión en el Heat por su tenacidad e insistencia para pedir el balón en los minutos finales con el resultado aún sin decidir.

“No le tiene miedo al momento”, afirmó el pívot de Miami, Bam Adebayo. “Muchos muchachos se moverían a la esquina cuando quedan dos minutos en un juego cerrado... él iba a buscar el balón. Está madurando más rápido de lo que la gente piensa. Al final de la temporada, siento que va a ser difícil de defender”.

Adebayo ha visto el potencial antes. Estuvo en el equipo olímpico de 2024, en donde vio a Flagg —entonces un joven de 17 años que fue parte de un selecto grupo que llevar a Las Vegas para practicar con y enfrentar a la selección que se dirigía a París— dominar un partido de práctica contra el equipo que ganaría la medalla de oro en Francia.