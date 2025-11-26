logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

CR7 evita sanción en la Copa del Mundo

Por AP

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
CR7 evita sanción en la Copa del Mundo

MIAMI.- Cristiano Ronaldo probablemente no se perderá ningún partido de Portugal en la Copa del Mundo a pesar de su tarjeta roja en un partido de clasificación por dar un codazo a un oponente de Irlanda.

La FIFA publicó un veredicto disciplinario el martes que impuso una suspensión de tres partidos, aunque con dos de esos partidos diferidos por un período de prueba de un año.

Cristiano cumplió el partido de suspensión obligatoria en el último duelo de Portugal en la eliminatoria la semana pasada —una victoria 9-1 sobre Armenia que aseguró su lugar en la Copa del Mundo en América del Norte.

Se esperaba que la superestrella fuera suspendida por al menos un partido más y comenzara lo que será su sexto Mundial en la banca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el período de prueba” entonces los dos partidos restantes de la suspensión se activarían, según comentó la FIFA.

El organismo rector del fútbol tiene autoridad disciplinaria sobre los partidos de selecciones nacionales y Portugal tiene programados dos partidos amistosos en marzo, y probablemente uno o dos partidos de preparación a finales de mayo o junio. La Copa del Mundo, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el 11 de junio.

Crisitano Ronaldo lanzó un brazo y golpeó al defensor irlandés Dara O’Shea con el codo en la derrota 2-0 en Dublín hace dos semanas.

El veredicto de la FIFA llega una semana después de que el jugador se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca para una cena formal con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cooper Flagg lucha contra la adversidad
Cooper Flagg lucha contra la adversidad

Cooper Flagg lucha contra la adversidad

SLP

AP

Está aprendiendo con los Mavericks en su temporada de novato

CR7 evita sanción en la Copa del Mundo
CR7 evita sanción en la Copa del Mundo

CR7 evita sanción en la Copa del Mundo

SLP

AP

“Al América le hace falta el Azteca”: Jardine
“Al América le hace falta el Azteca”: Jardine

“Al América le hace falta el Azteca”: Jardine

SLP

El Universal

Lourdes Ponce logra la dorada en maratón
Lourdes Ponce logra la dorada en maratón

Lourdes Ponce logra la dorada en maratón

SLP

Agencias

La atleta se convierte en la primera mexicana en sumar dos oros en una justa