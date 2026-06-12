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Dr. Wagner Jr. celebrará sus 40 años de carrera

Por Romario Ventura

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Dr. Wagner Jr. celebrará sus 40 años de carrera
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      La leyenda de la lucha libre mexicana Dr. Wagner Jr. celebrará cuatro décadas de trayectoria profesional con una espectacular función denominada "En mi casa y con mi gente se me respeta", evento que se llevará a cabo el próximo 1 de julio de 2026 a las 20:00 horas en el Auditorio Renovación Moral del Parque Tangamanga II.

      La función, organizada por Producciones Estelares Lucha Libre, reunirá a reconocidas figuras del pancracio nacional en una cartelera que promete emociones, rivalidades históricas y un homenaje a una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana.

      El combate estelar estará encabezado por el propio Dr. Wagner Jr., quien hará equipo con Cibernético y El Hijo del Picudo para enfrentar a una poderosa tercia integrada por El Mesías, Pierroth Jr. y Zumbido, en una confrontación que reunirá experiencia, rivalidad y calidad sobre el cuadrilátero.

      Dentro de la programación también destaca la denominada Semifinal del Recuerdo, donde El Zorro, Intocable y Alebrije se medirán ante Dark Cuervo, Dark Scoria y Dark Ozz, reviviendo enfrentamientos que marcaron una época dentro de la lucha libre nacional.

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      La cartelera incluirá además una atractiva lucha de relevos mixtos con la participación de Faby Apache, King Pegasso, Wisin The Dog y Estrellita, quienes enfrentarán a Pecador, Mini Mosco y sus aliados, además de otros combates de alto impacto con destacados exponentes del circuito independiente.

      La velada tendrá un significado especial para la afición potosina, ya que Dr. Wagner Jr. eligió San Luis Potosí para compartir con sus seguidores la celebración de sus 40 años como profesional, una carrera que lo ha llevado a convertirse en una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana gracias a su paso por importantes empresas nacionales e internacionales.

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