Edson Álvarez llega a Turquía para cerrar traspaso

Luego de varios días con demasiada incertidumbre sobre su futuro, finalmente Edson Álvarez está a nada de convertirse en nuevo futbolista del Fenerbahçe de la Superliga de Turquía.

El centrocampista mexicano ya aterrizó en Estambul para completar su contratación con el segundo equipo más ganador en la historia de la de la Liga turca.

Durante la mañana de este viernes, el equipo que dirige José Mourinho compartió, en sus redes sociales, que el Machín había llegado al país transcontinental para pulir los últimos detalles de su traspaso y poder ser presentado oficialmente.

"Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United respecto a la cesión de Edson Álvarez", publicó en su cuenta oficial de X.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El conjunto turco lanzó el comunicado acerca de que las conversaciones con la directiva de los Hammers habían llegado a buen puerto, por lo que Edson Álvarez estaría a una firma de ser confirmado de manera oficial como su nuevo refuerzo para la temporada 2025-26.

"El jugador ha sido invitado a Estambul para completar los controles médicos y las negociaciones de transferencia. Lo presentamos al público. Club Deportivo Fenerbahçe", compartió.

El anuncio fue publicado con fotografías del capitán de la Selección Mexicana acompañado de su familia en su llegada a Turquía.

Se espera que, después de cumplir con los exámenes médicos protocolarios y de firmar su vínculo contractual, Edson Álvarez sea presentado con el Fenerbahçe.

Durante las próximas horas, el canterano del América comenzará una nueva aventura en el futbol extranjero.

Cabe resaltar que, de acuerdo con información del periodista italiano Fabrizio Romano, el dos veces mundialista con la Selección Mexicana cerrará su transferencia con un préstamo con opción a compra.

De igual forma, el especialista en el mercado de transferencias aseguró que uno de los puntos más importantes para que Edson Álvarez decidiera fichar con el Fenerbahçe fue el fuerte interés que demostró José Mourinho por contratarlo.

Además, el Machín buscaba un equipo en el que pudiera tener actividad de manera constante, sobre todo, pensando en la Copa del Mundo de 2026.