Maquiladoras recortan empleos por aranceles
Ciudad de México.- La reducción de empleos y número de establecimientos en el sector maquilador se debe a la incertidumbre arancelaria, la automatización y el programa de limpieza por el que se cerraron plantas que abusaron del programa, coincidieron representantes del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de Exportación (Index).
A partir de 2023 se observa una caída constante en el personal ocupado en la industria maquiladora de exportación y en junio pasado la reducción fue de 2% con respecto al mismo mes del año previo, de acuerdo con las estadísticas del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación del Inegi.
El presidente nacional del Index, Humberto Martínez, dijo que la reducción de establecimientos de maquila es “debido a la incertidumbre que generan los aranceles que, de la noche a la mañana, pueden cambiar”.
Además de los factores cíclicos, que pueden generar una caída en el empleo de las maquilas, hay un impacto por las amenazas arancelarias. Agregó que la tecnología avanza y eso obliga a que se incorporen máquinas que ofrecen mayor nivel de automatización.
