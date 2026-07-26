El Atlas derrota de visita al Santos

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Los Rojinegros del Atlas continúan con paso firme en el arranque del Torneo Apertura 2026. La escuadra tapatía se metió a la cancha del Estadio Corona para dar un golpe de autoridad en calidad de visitante, superando por la mínima diferencia a Santos Laguna y sellando su segundo triunfo de manera consecutiva en el certamen.

En las primeras acciones del compromiso, el conjunto de la Comarca Lagunera saltó con mayor agresividad al terreno de juego buscando inclinar la balanza a su favor ante su afición.

El cuadro visitante logró asentarse de mejor forma sobre el césped, encontrándose con la figura del guardameta Carlos Acevedo, quien volvió a vestirse de héroe para evitar la caída de su marco en múltiples oportunidades.

Cuando el trámite parecía encaminarse a un empate sin anotaciones, Acevedo logró resolver en primera instancia un peligroso remate de cabeza picado dentro del área; sin embargo, el esférico quedó a la deriva para que Édgar Zaldívar apareciera en el rebote y mandara a guardar la pelota que decretó el 1-0 definitivo en el minuto 64.

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Con este resultado, Atlas se consolida en la parte alta de la tabla general, mientras que los Guerreros tendrán que ajustar piezas de cara a sus siguientes compromisos.