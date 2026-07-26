logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Atlas derrota de visita al Santos

Por El Universal

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
A
El Atlas derrota de visita al Santos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los Rojinegros del Atlas continúan con paso firme en el arranque del Torneo Apertura 2026. La escuadra tapatía se metió a la cancha del Estadio Corona para dar un golpe de autoridad en calidad de visitante, superando por la mínima diferencia a Santos Laguna y sellando su segundo triunfo de manera consecutiva en el certamen.

      En las primeras acciones del compromiso, el conjunto de la Comarca Lagunera saltó con mayor agresividad al terreno de juego buscando inclinar la balanza a su favor ante su afición.

      El cuadro visitante logró asentarse de mejor forma sobre el césped, encontrándose con la figura del guardameta Carlos Acevedo, quien volvió a vestirse de héroe para evitar la caída de su marco en múltiples oportunidades.

      Cuando el trámite parecía encaminarse a un empate sin anotaciones, Acevedo logró resolver en primera instancia un peligroso remate de cabeza picado dentro del área; sin embargo, el esférico quedó a la deriva para que Édgar Zaldívar apareciera en el rebote y mandara a guardar la pelota que decretó el 1-0 definitivo en el minuto 64.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con este resultado, Atlas se consolida en la parte alta de la tabla general, mientras que los Guerreros tendrán que ajustar piezas de cara a sus siguientes compromisos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Chivas gana a FC Juárez con gol en los últimos segundos
        Chivas gana a FC Juárez con gol en los últimos segundos

        Chivas gana a FC Juárez con gol en los últimos segundos

        SLP

        El Universal

        Chivas obtuvo su primer triunfo del torneo Apertura 2026 con un gol decisivo en el cierre del partido.

        México conquista siete oros en primera jornada de Juegos Centroamericanos
        México conquista siete oros en primera jornada de Juegos Centroamericanos

        México conquista siete oros en primera jornada de Juegos Centroamericanos

        SLP

        AP

        México lidera el medallero con 18 preseas tras siete oros en la jornada inicial de los Juegos Centroamericanos en República Dominicana.

        Lando Norris consigue primera pole 2026 en Hungría con penalizaciones a Hamilton
        Lando Norris consigue primera pole 2026 en Hungría con penalizaciones a Hamilton

        Lando Norris consigue primera pole 2026 en Hungría con penalizaciones a Hamilton

        SLP

        AP

        Hamilton y Antonelli recibieron penalizaciones que modificaron el orden de salida para la carrera del domingo.

        México, en la cima del medallero de los JCC
        México, en la cima del medallero de los JCC

        México, en la cima del medallero de los JCC

        SLP

        EFE

        La delegación es líder con seis oros y destaca en tiro con arco y remo