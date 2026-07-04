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El campeón J. Sinner encuentra su ritmo

Por AP

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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El campeón J. Sinner encuentra su ritmo
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      También el jueves, el campeón defensor Jannik Sinner venció a Jenson Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 en la cancha número 1 para avanzar a la cuarta ronda.

      El italiano de 24 años, con la esperanza de dejar atrás su debacle en el Abierto de Francia, terminó con Brooksby en 2 horas y 14 minutos después de que su partido de primera ronda a cinco sets fuera seguido por una victoria de segunda ronda sobre Nuno Borges en sets corridos pero con dos desempates.

      "Estoy tratando de encontrar mi camino. Me sentí mejor hoy, que era mi objetivo principal", dijo el campeón de cuatro títulos de Grand Slam. "Tratando de moverme mejor. La devolución hoy fue un poco mejor. Considerándolo todo, fue un pequeño paso adelante".

      Sinner se enfrentará después al japonés Shintaro Mochizuki, procedente de la fase de clasificación, quien sorprendió al español Rafael Jodar, 23ro preclasificado, 1-6, 7 -6 (5), 6-4, 6-4 para alcanzar la cuarta ronda en un Grand Slam por primera vez. Mochizuki, ubicado en el puesto 151 del ranking, ganó el título de individuales masculinos junior de Wimbledon en 2019.

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      También el jueves, Jan-Lennard Struff sorprendió al octavo favorito Daniil Medvedev 7-6 (4), 7-6 (5), 7-5.

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