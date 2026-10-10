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El León dejó escapar la victoria

El Puebla alcanza el empate poco antes de finalizar el partido

Por El Universal

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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El León dejó escapar la victoria
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      México.- Por unos instantes, León acarició la posibilidad de una victoria. Sin embargo, aquella esperanza se esfumó cuando terminó con diez jugadores y Puebla rescató el empate (1-1) en la Jornada 11 del Apertura 2026.

      Una solitaria anotación de Ismael Díaz (42´) abrió el marcador para la Fiera de León. El delantero panameño remató dentro del área para romper el cero ante la Franja de Puebla e inmediatamente, celebró junto con "El Plátano" Alvarado. Aquel gol permitió que los esmeraldas hilaran un cuarto partido sin conocer la derrota.

      Lo cierto es que León tuvo oportunidades para ampliar su ventaja. Sin embargo, los errores de Díber Cambindo resultaron costosos en el segundo tiempo del partido.

      A lo lejos, el estratega Gerardo Espinoza miró con molestia a la escuadra poblana. Al menos, hasta que el mediocampista Eduardo Armenta (87´) anotó un colosal gol que rescató el empate para Puebla.

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      En medio de la desesperación, Jordi Cortizo (90´+1´) le dio un codazo a Heriberto Jurado. La acción no pasó desapercibida por el arbitraje, por lo que recibió una tarjeta roja que terminó por callar el rugido de la Fiera.

      En la siguiente fecha del torneo, La Fiera de León recibirá a las Águilas del América con la obligación de mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación general. Por su parte, La Franja de Puebla visitará a los Xolos de Tijuana con el deseo de reencontrar un triunfo.

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