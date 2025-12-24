El mensaje de Azcárraga Jean tras "venta" del América

América paralizó a toda la Liga MX luego de su anunció de ayer martes, en el que revelaba una venta de sus acciones al grupo inversionista General Atlantic.

La creación de Grupo Águilas, entidad conformada por el Club América, el Estadio Azteca y los terrenos adyacentes al coloso, será presidido por Emilio Azcárraga Jean, pero General Atlantic tendrá en su poder el 49 por ciento de las acciones.

"Hoy, el América abre un nuevo capítulo, sin perder su esencia. Anuncio hoy, una alianza estratégica con General Atlantic, un fondo de inversión internacional, que permitirá seguir fortaleciendo al Club América y al Estadio Banorte, pensando en el futuro, en la grandeza del club y, sobre todo, en su gente", escribió en X Azcárraga Jean.

"Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantiene algo fundamental, su liderazgo y su grandeza", agregó el mandamás azulcrema.

El propietario de las Águilas enfatizó que la alianza con el grupo inversionista sólo es un paso al fortalecimiento de su futuro.

"Este paso no cambia al América ni a su Estadio... Los impulsa. Es una promesa de seguir luchando por campeonatos, de seguir llenando el estadio de emoción, de seguir representando con orgullo a millones de americanistas en México y en el mundo. Juntos, como siempre, todos juntos", concluyó.