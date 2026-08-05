El Tricolor anuncia juego contra E.U.
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México.- Este martes se confirmó un partido más para la Selección Mexicana, en la que gira que marcará el debut de Rafael Márquez como técnico del Tricolor.
Luego del anuncio de los partidos ante Colombia, Perú y Chie, se informó que la Selección Nacional enfrentará a Estados Unidos en Glendale, Arizona, el sábado 3 de octubre en una edición más del llamado Clásico de la Concacaf.
Con este encuentro frente a la Selección de las barras y las estrellas, ya son cuatro los partidos de preparación que sostendrá México durante la próxima Fecha FIFA.
De esta forma comenzará el proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Nacional, con miras al proceso de la Copa del Mundo 2030.
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Además, en el mes de noviembre, México disputará en territorio nacional un partido de la Nations League de la Concacaf 2026-27; el rival aún no se define.
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