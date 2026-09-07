Elena Rybakina vence a Naomi Osaka y avanza en US Open

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NUEVA YORK (AP) — Elena Rybakina impuso su autoridad ante Naomi Osaka en el Abierto de Estados Unidos y se puso a ley de una victoria de alcanzar el número uno del tenis femenino.

Victoria de Rybakina en US Open y su opción al número uno

Rybakina tendrá que vencer a Zheng Qinwen, pero eso no será fácil. La china se ha transformado en una especialista de extraordinarias remontadas: puede hundirse en un profundo pozo, pero siempre sobrevive como si nada.

En una duelo de campeonas de Grand Slam, Rybakina despachó el lunes 6-1, 6-4 a Naomi Osaka para acceder a los cuartos de final.

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Segunda cabeza de serie en Nueva York, Rybakina tiene asegurado reemplazar a Aryna Sabalenka en la cima del ranking de la WTA si avanza a las semifinales del US Open.

"Por supuesto que lo quiero", dijo Rybakina al ser entrevistada a pie de cancha. "No conozco a nadie que no desearía esto, pero sin duda es uno de mis objetivos".

"Trato de afrontarlo de la misma manera, intento hacer todo lo que puedo, luchar hasta el final en mi próximo partido y veremos qué pasa", añadió la kazaja de 27 años.

Remontada histórica de Zheng Qinwen en US Open

Zheng protagonizó otro acto de supervivencia tras encontrarse 5-0 abajo por segundo partido consecutivo.

La campeona olímpica superó 7-5, 6-3 a la octava preclasificada Iga Swiatek para convertirse en la primera jugadora procedente de la fase de clasificación en alcanzar las ocho mejores en Flushing Meadows desde que Emma Raducanu atrapó el título en 2021.

Dos días después de estar 5-0 abajo en el tercer set antes de ganar los últimos siete juegos para someter 1-6, 7-6 (3), 7-5 a Madison Keys, Zheng cedió rápidamente los primeros cinco juegos ante Swiatek, campeona del US Open de 2022.

Sonriente, Zheng declaró que sus remontadas 0-5 no responden a la suerte.

"Diría que empiezo los partidos muy lenta... después empiezo a jugar con más soltura, por así decirlo", reconoció.

Swiatek no pudo concretar dos puntos de set cuando sacaba con 5-1 y Zheng salvó otro cuando Swiatek sirvió con ventaja de 5-3. Zheng dijo que estaba tan concentrada en cada punto que incluso olvidó el marcador.

"Creo que esa fue la clave para mi remontada. No me lo esperaba hoy, pero, de alguna forma, volvió a suceder", señaló Zheng.

Zheng fue cuartofinalista del torneo en 2023 y 2024, pero tras una cirugía en el codo tuvo que pasar por la fase de clasificación este año para acceder al cuadro principal. El título de Raducanu hace cinco años la convirtió en la primera jugadora procedente de la clasificación en ganar un título de Grand Slam en la era abierta, que se remonta a 1968.

Rybakina comenzó la temporada con la conquista de su segundo título de Grand Slam al coronarse en el Abierto de Australia. El otro fue en el Wimbledon de 2022.

Incluso si pierde el miércoles, Rybakina todavía puede llegar al número 1 si ni Sabalenka, ni Coco Gauff ni Jessica Pegula ganan el título.

Rybakina fue demasiado para Osaka, quien ganó dos de sus cuatro títulos de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos. El partido duró apenas 1 hora y 6 minutos, y Rybakina lo cerró con un ace. Lidera al circuito de la WTA en esa categoría.

Mirra Andreeva, la reinante campeona de Roland Garros, remontó para derrotar a la 24ta preclasificada Anastasia Potapova por 5-7, 6-4, 6-3. La rusa de 19 años tuvo que brindar auxilio a Potapova cuando ésta se lesionó la rodilla en el último juego del partido.

Andreeva, a quinta preclasificada, enfrentará a la cuarta Coco Gauff o a la 14ta Iva Jovic. Las dos estadounidenses se enfrentan el lunes por la noche.