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Papa León XIV regresa a santuario en Genazzano y presenta fresco

El fresco que representa al papa rezando se suma a una tradición que data de 1630 en el santuario.

Por AP

Septiembre 07, 2026 05:57 p.m.
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      GENAZZANO, Italia (AP) — El papa León XIV regresó el lunes a un santuario donde rezó justo después de su elección y reveló una señal permanente de su devoción al lugar: un fresco que lo representa rezando y que ahora adorna una cornisa superior de la basílica.

      León XIV devela fresco en santuario de Genazzano

      León XIV develó el retrato antes de celebrar misa con sus hermanos agustinos en el Santuario de Nuestra Madre del Buen Consejo, en el pueblo medieval de Genazzano, al sur de Roma. Se suma a un puñado de papas anteriores cuyas visitas al santuario fueron conmemoradas con retratos que adornan sus muros, una tradición que se remonta al papa Urbano VIII en 1630.

      León visitó el santuario el 10 de mayo de 2025, apenas dos días después de su elección y en su primera salida como papa. El entonces Robert Prevost había estado allí muchas veces antes, ya que el lugar tiene un significado especial para la orden religiosa agustina del pontífice.

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      Significado histórico y religioso del santuario

      El santuario está administrado por frailes agustinos y ha sido un lugar de peregrinación desde el siglo XV. El homónimo de León, el papa León XIII, lo elevó a basílica menor y amplió el convento adyacente a comienzos del siglo XX.

      León XIV aludió a aquella salida de 2025 durante su homilía en la basílica el lunes, que conmemora el nacimiento de María. León recordó lo que escribió entonces en el libro de visitas del santuario.

      El nuevo papa escribió en ese momento que sentía la "necesidad y el profundo deseo" de acudir al santuario después de su elección para rezar ante la Virgen del Buen Consejo, "quien me ha acompañado toda mi vida con su presencia maternal, con su sabiduría y ejemplo de amor por su hijo, que siempre es el centro de mi fe".

      León XIV y el Vaticano están intensificando las actividades ahora que el paréntesis veraniego llega a su fin. Las conferencias y audiencias otoñales, típicamente ajetreadas, de la Santa Sede van tomando forma, y León se prepara para un viaje a Francia a finales de mes y para su muy esperado viaje a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.

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