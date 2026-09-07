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Nelly Korda lidera a Estados Unidos en Solheim Cup en Países Bajos

El equipo estadounidense enfrenta bajas importantes como Lilia Vu y Lexi Thompson en la competencia europea.

Por AP

Septiembre 07, 2026 06:51 p.m.
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Nelly Korda lidera a Estados Unidos en Solheim Cup en Países Bajos
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      Nelly Korda es la número 1 del mundo, ganadora de varios majors y medallista de oro olímpica.

      Aun así, pese a todos sus logros individuales, nada en el golf supera ponerse el uniforme del Equipo de Estados Unidos y representar a su país en la Solheim Cup.

      Nelly Korda y el desafío de la Solheim Cup 2024

      Esta semana podría ser aún más especial para el nombre más grande del golf femenino.

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      Korda encabeza el intento de Estados Unidos de ganar la Solheim Cup en suelo europeo por primera vez desde 2015, en los enfrentamientos que comienzan el viernes en los Países Bajos. Tras recuperar el trofeo de cristal en 2024, a las estadounidenses les bastan 14 puntos en el campo Bernardus Golf para conservarlo.

      Una victoria de la Solheim Cup como visitante es uno de los pocos logros que le faltan al currículum golfístico de Korda — y solo tiene que hablar con su capitana para saber cómo conseguirlo.

      Ausencias y retos del equipo estadounidense

      Las estadounidenses no cuentan con algunos nombres importantes

      El equipo de Estados Unidos llega con la mejor jugadora del mundo, una ventaja de 11-7-1 en una serie que se remonta a 1990, y mucha incertidumbre.

      No está Lilia Vu, quien era la número 2 del mundo y embocó el putt ganador para las estadounidenses en Virginia en 2024, mientras lucha por recuperar su nivel tras problemas de salud. También falta por primera vez desde 2011 la potente Lexi Thompson, que ya no compite con un calendario completo y espera a su primer bebé a comienzos del próximo año.

      Angel Yin entró automáticamente al equipo como la segunda clasificada, pero apenas ha regresado a la competencia tras dos meses de baja por problemas estomacales.

      Aparte de Korda, solo Lauren Coughlin (ubicada en el puesto 17) está entre las 20 mejores del mundo. Korda tiene más victorias (23) que las otras 11 integrantes del equipo juntas (18).

      Liderazgo europeo y novedades en la Solheim Cup

      Woad y Hull lideran a las europeas

      Hay siete nacionalidades en el equipo europeo y las mejores jugadoras son de Inglaterra, con la debutante Lottie Woad y Charley Hull ubicadas en los puestos 7 y 8, respectivamente.

      Woad, de 22 años, una estrella en ascenso del golf femenino, ganó el Women´s Irish Open y empató en el tercer lugar del Evian Championship siendo amateur el verano pasado. Se hizo profesional y ganó su primer torneo en el Women´s Scottish Open. Un año después, destaca en un equipo europeo capitaneado por Anna Nordqvist, nueve veces jugadora de la Solheim Cup, que participó como vicecapitana de Suzann Pettersen en las dos últimas ediciones.

      Julia Lopez Ramirez, Nastasia Nadaud y Mimi Rhodes son las otras debutantes de Europa y todas fueron elecciones de la capitana, al igual que la irlandesa Leona Maguire, que tiene un registro de 8-3-1 en sus tres participaciones en la Solheim Cup.

      Hull y la española Carlota Ciganda jugarán su octava Solheim Cup.

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