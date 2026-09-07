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Mirra Andreeva ayuda a Potapova tras lesión en US Open

La rivalidad entre Andreeva y Potapova se destacó por un gesto de apoyo durante el partido.

Por AP

Septiembre 07, 2026 07:31 p.m.
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Mirra Andreeva ayuda a Potapova tras lesión en US Open
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      NUEVA YORK (AP) — Mirra Andreeva recuerda que admiraba a Anastasia Potapova mucho antes de que se convirtieran en rivales en la cancha.

      Así que, cuando Potapova se cayó y se lesionó hacia el final de su partido de octavos de final el lunes en el Abierto de Estados Unidos, Andreeva dejó de lado el tenis y fue a ayudarla.

      La campeona de Roland Garrios ayudó a Potapova a levantarse para que pudiera recibir atención médica, y luego culminó una victoria por 5-7, 6-4, 6-3 que la llevó a los cuartos de final en Flushing Meadows por primera vez.

      "No ha sido el final perfecto para el partido", dijo Andreeva.

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      Andreeva ganaba 5-3 en el set definitivo cuando Potapova se estiró para golpear una derecha en carrera y cayó sujetándose la rodilla izquierda. Mientras Potapova permanecía sentada en la cancha con dolor, la rusa de 19 años cruzó desde el otro lado de la red y apoyó la mano en el hombro de su oponente de 25.

      Andreeva ayuda a Potapova tras lesión en partido de US Open

      Ayudó a levantarse a la preclasificada número 24 y Potapova pudo cojear hasta su banco, donde Andreeva preguntó si alguien podía traerle hielo. Potapova recibió tratamiento y, con el tiempo, pudo continuar con la rodilla vendada, aunque con movilidad limitada no volvió a ganar un punto y ni siquiera intentó alcanzar el último golpe de Andreeva.

      Potapova parecía contener las lágrimas cuando Andreeva rodeó la red para darle un largo abrazo tras el punto final.

      Potapova ahora representa a Austria, pero nació en Rusia y todavía competía bajo esa bandera cuando ganó el campeonato juvenil de Wimbledon en 2016.

      "Para mí, Nastya siempre fue como una prodigio. Llegó al circuito muy joven", dijo Andreeva. "También tuvo muchas victorias. También recuerdo que todos la estábamos viendo y animando cuando ganó el título junior de Wimbledon. Recuerdo haber visto ese partido. Para mí, ella siempre fue como una pequeña estrella a la que yo siempre estaba mirando".

      Rivalidad y respeto entre Andreeva y Potapova

      Potapova ganó su primer enfrentamiento en el circuito en 2022, pero Andreeva ha ganado los últimos cuatro. Este resultado impidió que Potapova alcanzara sus primeros cuartos de final de un Grand Slam.

      Andreeva explicó: "Primero, ella simplemente me ganó. Así que después, como que supe que es una jugadora difícil de enfrentar, pero al mismo tiempo, era muy amable".

      "Luego, a partir de ahí, entrenábamos juntas y, así, cuanto más te ves, cuanto más tiempo pasas juntas, entonces hablas de todo, comentas todo. Y así, siento que tenemos una buena conexión fuera de la cancha", agregó.

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