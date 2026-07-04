En Aquismón, 5ta. fecha del Serial Trail Rutas

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Fue presentada oficialmente la quinta fecha del Serial Trail Rutas y Pueblos Mágicos 2026, competencia que se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de julio en el municipio de Aquismón, uno de los destinos más representativos de la Huasteca potosina, donde se espera una importante participación de corredores provenientes de diferentes regiones del estado y del país.

Durante la rueda de prensa, los organizadores dieron a conocer los detalles de esta competencia de atletismo de montaña, la cual ofrecerá recorridos de 3, 5, 10 y 21 kilómetros, con el propósito de brindar opciones tanto para corredores principiantes como para atletas con mayor experiencia.

Uno de los principales atractivos del evento será el escenario natural en el que se desarrollará la prueba, ya que los participantes recorrerán senderos rodeados de la riqueza paisajística que caracteriza a Aquismón, entre ríos, nacimientos de agua y áreas naturales que convierten a este Pueblo Mágico en un sitio ideal para la práctica del trail running.

Los organizadores informaron que la inscripción tendrá una cuota de recuperación de 450 pesos para el público en general, mientras que los habitantes de Aquismón, así como estudiantes y maestros de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), podrán participar con un costo preferencial de 350 pesos.

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El paquete de inscripción incluirá playera conmemorativa, medalla de participación e hidratación durante el recorrido, además de que se entregarán premios a los primeros lugares de las distintas categorías convocadas.

Las personas interesadas en participar aún pueden realizar su registro a través de la plataforma oficial del evento, donde también podrán consultar la convocatoria completa y los detalles de la competencia.