Entérate | Partidos del Mundial que podrás disfrutar en el cine

Faltan 79 días para que empiece el Mundial 2026 y hay millones de aficionados en México que no podrán disfrutar de los partidos en las tribunas del Estadio Azteca, Estadio BBVA o Estadio Akron. Los costos de los boletos han sido motivo de discusión entre la sociedad y una gran mayoría optó por quedarse en sus hogares a ver la justa mundialista.

Sin embargo, este martes la empresa Cinépolis anunció que transmitirá varios partidos de la Copa del Mundo en sus salas de cine.

"Los partidos más importantes del futbol ya tienen su destino, y es vivirlos en mis cines. ¿Qué partido te emociona más por vivir?", publicó Cinépolis en redes sociales.

A continuación, te presentamos toda la cartelera de partidos que tendrá disponible Cinépolis en sus salas.

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Partidos que podrás ver en Cinépolis

· México vs Sudáfrica (11 de junio a las 13:00 horas)

· Estados Unidos vs Paraguay (12 de junio a las 19:00 horas)

· Brasil vs Marruecos (13 de junio a las 16:00 horas)

· Países Bajos vs Japón (14 de junio a las 14:00 horas)

· Argentina vs Argelia (16 de junio a las 19:00 horas)

· Inglaterra vs Croacia (17 de junio a las 14:00 horas)

· México vs Corea del Sur (18 de junio a las 19:00 horas)

· Brasil vs Haití (19 de junio a las 19:00 horas)

· Países Bajos vs ganador del repechaje (20 de junio a las 11:00 horas)

· España vs Arabia Saudita (21 de junio a las 10:00 horas)

· Noruega vs Senegal (22 de junio a las 18:00 horas)

· Colombia vs ganador del repechaje (23 de junio 20:00 horas)

· Ganador del repechaje vs México (24 de junio a las 19:00 horas)

· Ecuador vs Alemania (25 de junio a las 14:00 horas)

· Uruguay vs España (26 de junio a las 18:00 horas)

· Panamá vs Inglaterra (27 de junio a las 15:00 horas)

· Colombia vs Portugal (27 de junio a las 17:30 horas)