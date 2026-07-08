Épico triunfo de Djokovic

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LONDRES.- Novak Djokovic fue llevado a jugar más de cinco horas por Felix Auger-Aliassime antes de que el siete veces campeón de Wimbledon prevaleciera 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) el martes para preparar una semifinal contra el campeón defensor Jannik Sinner.

Cuando un golpe de derecha de Auger-Aliassime se fue por un costado después de un largo peloteo para darle a Djokovic una ventaja de 9-4 en el desempate del set final, ambos jugadores se apoyaron en sus raquetas, exhaustos. Djokovic, mientras estaba inclinado, aún encontró energía para animar al público a aplaudir más fuerte, agitando su raqueta para pedir más ruido.

Luego, en su primer punto de partido, un gran golpe de derecha de Djokovic provocó otro error de su oponente canadiense de 25 años para terminarlo después de 5 horas, 15 minutos —y justo antes de que entrara en vigor el toque de queda de las 11 p.m. del All England Club.

Para celebrarlo, Djokovic levantó los brazos en alto y bien abiertos y recibió el aplauso mientras caminaba hacia la red para estrechar la mano de Auger-Aliassime. Luego Djokovic hizo un pequeño baile de codos a rodillas. A menudo menciona que su hija intenta enseñarle pasos.

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Djokovic continúa rompiendo récords mientras persigue un 25to título de Grand Slam. Ha alcanzado un récord de ocho semifinales consecutivas en Wimbledon —superando por una a Roger Federer como el que más apariciones consecutivas tiene en semifinales de individuales masculinos en el torneo sobre césped.

Sinner pasó menos de la mitad del tiempo en cancha que Djokovic cuando venció a Jan-Lennard Struff 7-5, 7 -6 (4), 6-3 mucho más temprano en el día en la cancha número 1.

Sinner venció a Djokovic en sets corridos en las semifinales de Wimbledon del año pasado; y Djokovic superó al italiano en cinco sets en las semifinales de este año del Abierto de Australia .

"Ojalá fuera la final, así no tengo que preocuparme por cómo se sentirá el cuerpo mañana", dijo Djokovic.

"Les estaba diciendo a los niños que se fueran a dormir después del cuarto (set) pero no quisieron escuchar. Me alegra que se quedaran porque honestamente fue uno de los mejores partidos en los que he participado en esta cancha en mi carrera".